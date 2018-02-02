Эмбер Херд и Илон Маск в очередной раз расстались

2 Февр. 2018 2018-02-02T16:27:48+03:00

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Каждый раз, когда речь заходит об Эмбер Херд журналисты даже не сомневаются, кто именно является инициатором разрыва. У бывшей супруги Джонни Деппа характер совсем не мармелад, поэтому долгосрочные отношения выстраивать у нее не получается. Тем более, давняя любовь актрисы к Таси ва Ри заставляет ее время от времени забывать о мужчинах ради хотя бы одной встречи в Париже с любовницей.

Вот и прошлогодний роман с Илоном Маском продлился не больше восьми месяцев, хотя потом бизнесмен и рассказывал в интервью, что Эмбер разбила его сердце. И кажется, услышав одно из них, взбалмошная актриса видимо решила предпринять еще одну попытку закрутить роман с миллиардером. За последний месяц парочка много времени проводили вдвоем: рестораны, ночные клубы, прогулки. Западные СМИ уже с уверенностью начали писать о том, что миллиардер и красавица-актриса снова вместе. Однако, репортеры поторопились. The Sun со ссылкой на близкого друга бизнесмена заявил, что Маск расстался со звездой «Ромового дневника». Правда, в этот раз он сделал это первым.

Друг утверждает, что бывшие любовники остались в хороших отношениях и заботятся о чувствах друг друга, а причиной в качестве причины разрыва Маск назвал "неподходящее время".