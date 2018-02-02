В России могут создать офшоры для торгов криптовалютами

2 Февр. 2018 2018-02-02T18:00:27+03:00

Покупать криптовалюты можно, но расплачиваться ими за реальные товары нельзя. Если какой-либо магазин захочет это сделать, это будет незаконно Фото: REUTERS

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В Минфине предлагают разрешить торговать криптовалютами внутри страны, но только в специально отведенных местах.

- Мы рассматриваем возможность реализации организованных торгов на острове Русский (Владивосток. - Ред.), острове Октябрьский (в Калининграде. - Ред.), - заявил Алексей Моисеев агентству «Прайм». - Это может быть в рамках специальных территорий, вроде свободного порта Владивосток. Там уже присутствует элемент офшора, сейчас готовится законопроект про острова Русский и Октябрьский, где будет еще более особый режим.

Напомним, Министерство финансов в начале года подготовило законопроект «О цифровых финансовых активах». В финансовом блоке решили, что лучше не запрещать, а регулировать новые сущности. Другими словами, что-то чиновники предлагают разрешить, а что-то - запретить.

Например, как считают в Минфине, покупать криптовалюты можно, но расплачиваться ими за реальные товары нельзя. Если какой-либо магазин захочет это сделать, это будет незаконно. Кроме того, покупать и продавать криптовалюту можно только через профессиональных участников рынка. Например, через банки, брокерские компании и форекс-дилеров. У них должны быть лицензии Центробанка на этот вид деятельности. И наконец, майнинг (добыча криптовалюты при помощи компьютерных мощностей - подробнее см. «Справку КП») признается предпринимательской деятельностью. С полученной прибыли нужно будет платить налоги.

Кстати, в пятницу криптовалюты продолжали дешеветь. Биткоин на середину дня потерял 15% и торговался на уровне 7700 долларов.

СПРАВКА «КП»

Что такое майнинг

Компьютерные мощности через специальную программу подключаются к общей глобальной системе. Они работают круглосуточно, помогают совершать виртуальные операции по купле/продаже биткоинов. За предоставление своих мощностей майнерам и платят. Сидеть у монитора постоянно не нужно - достаточно купить компьютер и видеокарты (либо уже готовую «ферму»), запустить программу. Дальше она будет работать сама. Собственно, это и привлекает многих. Один раз купил оборудование, а потом получаешь пассивный доход. Но есть нюансы. Во-первых, «фермы» потребляют очень много энергии. Львиная доля идет на охлаждение приборов. Во-вторых, доходность майнеров с конца прошлого года постоянно снижается. Это связано и с падением котировок, и с уменьшением производительности (алгоритм системы настроен так, что с течением времени для добычи одного биткоина приходится затрачивать больше времени и мощностей).

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