2018-02-02T17:36:27+03:00
Звезды

Возлюбленные Светланы Ходченковой экономят на подарках

Звезда призналась, что даже ей, красавице порой не хватает знаков внимания от мужчин
Ольга АНТОНОВА
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О том, свободно ли сейчас сердце актрисы, Светлана говорить не любитО том, свободно ли сейчас сердце актрисы, Светлана говорить не любитФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 15 по 25 февраля пройдет Берлинский международный кинофестиваль, в основном конкурсе которого участвует картина Алексея Германа-младшего «Довлатов» с Данилой Козловским. Накануне этого события исполнительница одной из ролей Светлана Ходченкова дала интервью журналистам. Но очень скоро беседа о премьере ушла в сторону личной жизни актрисы.

«Знаете, у меня классическое воспитание. Для меня всегда мужчина будет главным. Иногда возникают такие моменты, когда хочется сказать: «Меня любят миллионы, а ты даже букет цветов не подаришь!» – поделилась артистка, говоря о своих отношениях с противоположным полом. – А потом я подумаю и пойму: «Он все равно меня любит, я это знаю».

О том, свободно ли сейчас сердце актрисы, Светлана говорить не любит, хотя в прессе активно обсуждается новость о том, что девушка отдыхала на Бали в компании бывшего бойфренда, бизнесмена Георгия Петришина. Говорят, что Светлана возобновила отношения с экс-возлюбленным. По крайней мере, пара жила все каникулы на одной вилле и сделала это явно не ради экономии.

«Я не знаю, почему так происходит: многие друзья сначала думали, будто ко мне не подступиться, мол, я Снежная королева, все к моим ногам падают и сами собой в штабеля укладываются, – сетует актриса. – Мне не хочется культивировать этот образ, он не имеет ко мне никакого отношения», - призналась Ходченкова в интервью Esquire.

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