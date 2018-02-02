Одного из создателей Counter-Strike арестовали по подозрению в сексуальной эксплуатации ребенка

2 Февр. 2018 2018-02-02T17:17:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Одного из соавторов легендарной компьютерной игры Counter-Strike и разработчика приложений для компании Valve Джесса Клиффа арестовала полиция американского города Сиэтл по подозрению в сексуальной эксплуатации ребенка.

По данным местного телеканала KIRO 7, Клиффу было отказано в освобождении под залог. Также сообщается, что полиция пока не предъявила ему обвинение в совершении преступления.

“Мы все еще изучаем детали того, что на самом деле произошло. Согласно сообщениям, возможно, имело место преступление. Сейчас мы пытаемся узнать больше деталей и прояснить ситуацию”, - сообщили в полиции Сиэтла.

Клифф создал Counter-Strike вместе с дизайнером Мином Ли в 1999 году как мод для известного шутера Half-Life. Позже Valve получил права на Counter-Strike, после чего она стала одной из самых популярных многопользовательских игр в мире. Клифф знаком геймерам не только как создатель, но и как “голос” игры - именно он озвучивал реплики, которыми по рации переговариваются персонажи.