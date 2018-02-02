2018-02-02T17:39:10+03:00
Политика

Дмитрий Медведев: Рассматривали постановление под номером 666 и почувствовали землятресение

Во время заседания межправительственного Совета Евразийского экономического союза в Алматы зафиксировали подземные толчки
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Встреча прошла в теплой атмосфереВстреча прошла в теплой атмосфереФото: REUTERS
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В пятницу в Алматы во время заседания межправительственного Совета Евразийского экономического союза - ЕАЭС (в этот союз входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) произошло небольшое землятресение силой 2-3 балла.

- Встреча прошла в теплой атмосфере, сопровождавшейся небольшим землетрясением во время рассмотрения одного из очень интересных вопросов, посвященных постановлению совета министров Республики Беларусь номер 666. Это, конечно, наводит на разные мысли. Тем не менее, все благополучно было рассмотрено, все решения приняты и подписаны, - рассказал Медведев журналистам.

В частности, главы правительств подписали соглашение о маркировке товаров на просторах Евразийского союза средствами идентификации.

- Важно поэтапно распространять маркировку на новые группы товаров, пока не будут охвачены все товарные потоки, - заметил Медведев.

В пример он привел удачный эксперимент по маркировке шуб. После введения специальных чипов, легальный оборот меховых изделий в Евразийском экономическом союзе вырос в 13 раз, а реализация в розницу этих изделий увеличилась... в 7 раз.

- То есть, мы из тени вытащили дорогие товары! - сказал Медведев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дмитрий Медведев о развитии цифровых технологий: Копите деньги!

В пятницу, 2 февраля, в Алматы премьер Дмитрий Медведев принял участие в заседании межправительственного Совета Евразийского экономического союза - ЕАЭС (в этот союз входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), а также в форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

- Уважаемые коллеги, я хочу, чтобы, во всяком случае, премьер-министры и делегации несколько ближе стали к земле, вернулись, встали на реальную почву. То, что сейчас обсуждается, - я имею в виду и «интернет вещей», и связь пятого поколения - это все очень дорогие технологии! Копите деньги! - призвал Медведев своих коллег на цифровом форуме (подробности)

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