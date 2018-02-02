2018-02-02T21:54:38+03:00
Профессии будущего

Учёные Тимирязевской академии стали участниками Всероссийского агрономического совещания

Отечественное сельское хозяйство нуждается в молодых и грамотных кадрах
Ксения БОГДАНОВА
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Тимирязевскую академию на совещании представили и.о. декана факультета агрономии и биотехнологии, профессор Владимир Леунов и директор Селекционной станции имени Н.Н. Тимофеева Григорий Монахов. Фото: timacad.ruТимирязевскую академию на совещании представили и.о. декана факультета агрономии и биотехнологии, профессор Владимир Леунов и директор Селекционной станции имени Н.Н. Тимофеева Григорий Монахов. Фото: timacad.ru
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Специалисты РГАУ–МСХА имени К.И. Тимирязева приняли участие во Всероссийском агрономическом совещании. Оно прошло под патронажем Минсельхоза России в рамках XXIII международной специализированной торгово-промышленной выставки «MVC: Зерно–Комбикорма–Ветеринария». Ежегодная встреча традиционно собирает растениеводов со всей страны: специалисты-аграрии получают здесь самую достоверную информацию из первых уст о производственных и экономических итогах года, планах на будущее и новых проектах, касающихся, в частности, субсидирования и кредитования.

Тимирязевскую академию на совещании представили и.о. декана факультета агрономии и биотехнологии, профессор Владимир Леунов и директор Селекционной станции имени Н.Н. Тимофеева Григорий Монахов.

Участников совещания приветствовал министр сельского хозяйства Александр Ткачев, назвавший главные тенденции в развитии агрокомплекса позитивными и дающими повод для оптимизма. Это и субсидирование перевозок зерна, и внесенный в Госдуму законопроект об органической продукции, и многое другое. Аграрии продолжат бороться за качество сельскохозяйственной продукции, поможет в этом ужесточение требований к маркировке и введение штрафов за нарушение технических регламентов.

Участники совещания отметили нарастающее внимание государства к агрокомплексу: помимо законодательных инициатив растут объемы финансовой поддержки аграриев. Отечественный АПК сегодня нуждается в молодых, грамотных и энергичных специалистах, и Тимирязевская академия остается главной «кузницей кадров» для сельского хозяйства России.

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