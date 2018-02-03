Россиянин Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

3 Февр. 2018 2018-02-03T10:58:35+03:00

Форвард "Питтсбурга" забросил две шайбы и сделал две передачи в победном матче с "Вашингтоном"

Изменить размер текста: A A

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня. Первой звездой был назван российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин. В победной игре против "Вашингтона" (7:4) он забросил две шайбы и сделал две передачи.

В этом поединке настоящую феерию устроил и другой россиянин - Александр Овечкин. Капитан "Кэпиталз" дважды поразил ворота соперников. В целом же, Евгений Малкин после этого дубля дошел до отметки в 356 шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Он теперь - на седьмой позиции среди россиян, сравнявшись с Вячеславом Козловым.

Нападающий "Детройт Ред Уингз" Даррен Хелм - вторая звезда дня. Он забросил одну шайбу и сделал две передачи в поединке против "Каролины" (4:1). Третья звезда - форвард "Питтсбурга" Фил Кессел. Он забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу в той же игре против "Вашингтон Кэпиталз".