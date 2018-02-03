2018-02-03T10:58:35+03:00
Спорт

Россиянин Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Форвард "Питтсбурга" забросил две шайбы и сделал две передачи в победном матче с "Вашингтоном"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгений Малкин - герой поединка против "Вашингтона".Евгений Малкин - герой поединка против "Вашингтона".Фото: REUTERS
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Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня. Первой звездой был назван российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин. В победной игре против "Вашингтона" (7:4) он забросил две шайбы и сделал две передачи.

В этом поединке настоящую феерию устроил и другой россиянин - Александр Овечкин. Капитан "Кэпиталз" дважды поразил ворота соперников. В целом же, Евгений Малкин после этого дубля дошел до отметки в 356 шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Он теперь - на седьмой позиции среди россиян, сравнявшись с Вячеславом Козловым.

Нападающий "Детройт Ред Уингз" Даррен Хелм - вторая звезда дня. Он забросил одну шайбу и сделал две передачи в поединке против "Каролины" (4:1). Третья звезда - форвард "Питтсбурга" Фил Кессел. Он забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу в той же игре против "Вашингтон Кэпиталз".

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