ФАС: бензин подорожать не должен

3 Февр. 2018 2018-02-03T16:08:18+03:00

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Все последние годы бензин в России был дефицитным товаром. Внутреннее производство не закрывало потребности страны, поэтому мы даже импортировали горючее из Белоруссии.

Сейчас положение начало постепенно выправляться. Нефтеперерабатывающие заводы модернизировали, их производительность выросла, и в кой-то веки у нас появились излишки бензина. Примерно 5% топлива можно продать, не опасаясь внутреннего дефицита.

Причем отправлять бензин на экспорт для сырьевиков даже выгоднее, чем продавать в России. За рубежом тонна бензина стоит на 10 тысяч рублей дороже. Власти опасаются, как бы углеводородные компании не увлеклись экспортом. А то горючего и себе снова не хватит.

«В адрес крупных нефтяных компаний был направлен запрос о предоставлении в ФАС России плановых объемов реализации моторных топлив на экспорт. Компании должны представить информацию до 9 февраля 2018 года», - говорится в официальном сообщении Антимонопольной службы.

Как стало известно, 5 февраля для обсуждения положения на топливном рынке в ФАС пройдет совещание с производителями горючего. Ведомство хочет гарантировать, что у нас не будет дефицита бензина. А если горючего окажется в достатке, то и цены повышаться не будут.

- Какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют, - заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.