США решили отказаться от санкций против российского госдолга

4 Февр. 2018 2018-02-04T13:36:03+03:00

Как отмечается в докладе Минфина, это может негативно сказаться на американских компаниях

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Американский Минфин подготовил для конгресса очередной доклад про санкции. Ведомство прикинуло, что будет, если США введут ограничения на наш госдолг. Другими словами, запретят иностранным бизнесменам покупать российские государственные ценные бумаги.

Краткое резюме доклада: России придется худо, но и Америке тоже достанется. Поэтому лучше обойтись без санкций на госдолг. Как бы себе дороже не вышло.

Чем возможный запрет на продажу госбумаг грозит нам? Одна из статей пополнения казны: продажа облигаций федерального займа (ОФЗ). Если мы не сможем их сбыть столько, сколько запланировали, то у страны появится дефицит бюджета. Дальше рубль начнет ослабевать. Придется сокращать расходы на нужные проекты...

Чем санкции на наш госдолг грозят Америке? Потерянными доходами. Сейчас инвестиционные фонды из США берут у себя кредиты под 3% и вкладывают деньги в наши ОФЗ с прибыльностью около 10%. Разницу кладут в карман. А если эту схему запретить, то компании начнут нести убытки.

В докладе Минфина США говорится, что санкции на российский госдолг «могут помешать конкурентоспособности крупных американских компаний, управляющих активами, и потенциально могут повлечь негативные побочные эффекты для глобальных финансовых рынков».

Еще американские власти не уверены, что Европа присоединится к их возможным санкциям на наш госдолг. А это будет означать, что инвестфонды из ЕС смогут покупать российские ОФЗ и зарабатывать на этом. Тогда смысл возможных ограничений теряется вообще.

Доклад Минфина для конгресса — это не окончательное решение. Гепотетически власти США могут принять санкции, касающиеся наших облигаций. Но реально американский Минфин — это главное ведомство, занимающееся международными экономическими ограничениями. И его мнение является решающим.