Все оттенки белого: в Центральной научной библиотеке им. Железнова открылась необычная художественная выставка

4 Февр. 2018 2018-02-04T14:47:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Центральной научной библиотеке им. Железнова – главной библиотеке Тимирязевской академии – открылась уникальная выставка. В проекте «Белое» приняли участие 85 художников и скульпторов. Основная идея вернисажа – показать удивительную игру света и тени на полотнах и художественных произведениях, объединенных одним цветом – белым, который на самом деле так многогранен и передает нюансы множества оттенков.

Кураторами «Белой выставки» стали художники Дина Калинкина и Анна Владимирова-Лаврова – они задумали ее еще в октябре, осуществить проект помог Интернет. В залах библиотеки им. Железнова представлено более 150 работ: живопись, графика, художественные фотоработы, скульптура и керамика. Их авторы - друзья библиотеки Анна Владимирова-Лаврова, Дина Калинкина, Ольга Контарева, Гаянэ Добровольская, Нина Канатова, Людмила Сидорова.

- Мы очень рады, что в библиотеке нашей любимой академии происходит живой художественный творческий процесс. Это обогащает студентов, ведь не хлебом единым жив человек, - подчеркнула на открытии выставки Ольга Чегодаева зав. сектором ЦНБ имени Н.И. Железнова.

Выставка продлится до 13 апреля, вход свободный.