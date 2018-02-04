Иосиф Кобзон напутствовал наших олимпийцев: "Мы верим твердо в героев спорта! Нам победа как воздух нужна"
- Иосиф Давыдович, это "Комсомолка" в такой снежный день вам звонит. Вчера мы провожали олимпийцев и сегодня тоже провожаем. Вы всегда были - в такие дни - в первых рядах провожающих. Ваше напутствие сегодня нашим ребятам, которые в такой тяжелейшей ситуации поехали в Корею на Олимпиаду.
- Возвращения с победой! Это - самое главное мое пожелание.
Потому что они не по возрасту прошли школу тяжелейших психологических испытаний. Их заставили волноваться. И, я думаю, что они сделают все для того, чтобы защитить честь.
Упрек только не к ним, а к нам, к государству. Нельзя было допускать, чтобы эти славные наши сыны Отечества выступали под чужим гимном, под чужим флагом и так далее. Есть родное Отечество, которым нужно гордиться.
И эти все условности МОКа... И этот Родченков. Предатель - он везде, и в Африке предатель. Пусть у него земля горит под ногами. У него и у его окружения.
Особенно мне обидно за паралимпийцев, за этих замечательных людей, которые нашли в себе силу воли и мужество, чтобы стать нормальными атлетами. И обидеть их – это верх несправедливости.
- Значит, вы поддерживаете Владимира Путин, который попросил прощения, что государство не смогло защитить всех спортсменов... И пожелал нашим ребятам крепости духа. Вы - тоже?
- Да. Я с нашим президентом согласен. И поддерживаю его во всех начинаниях. Дай Бог ему сил.
Считаю, что наши спортсмены, несмотря ни на что, превозмогли все трудности и подготовились, уезжают и будут защищать честь спорта российского. Я им желаю счастливого пути. И - еще раз - благополучного возвращения с победой.
- Вы обычно песней провожали наших олимпийцев. Какое произведение из вашего репертуара подходит сегодня больше всего, вот какие слова?
- Можно вспомнить песню «Герои спорта» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова:
Иосиф Кобзон. Напутствие Олимпийцам: "Возвращайтесь с Победой!"
Мы верим твердо в героев спорта!
Нам победа, как воздух, нужна...
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
Вот. И нам победа нужна. Стране нашей нужна - в окружающем нас русофобстве. Пускай же прорвется этот голос мужества, воли, силы и патриотизма.
- Олимпиаду смотреть будете?
- Конечно.
- И будем все вместе за наших болеть. Спасибо вам огромное.
- Пожалуйста.