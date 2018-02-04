2018-02-04T16:42:00+03:00
Общество

Иосиф Кобзон напутствовал наших олимпийцев: "Мы верим твердо в героев спорта! Нам победа как воздух нужна"

Великий певец и политик побывал в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Иосиф Кобзон в эфире Радио "Комсомольская правда"Иосиф Кобзон в эфире Радио "Комсомольская правда"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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- Иосиф Давыдович, это "Комсомолка" в такой снежный день вам звонит. Вчера мы провожали олимпийцев и сегодня тоже провожаем. Вы всегда были - в такие дни - в первых рядах провожающих. Ваше напутствие сегодня нашим ребятам, которые в такой тяжелейшей ситуации поехали в Корею на Олимпиаду.

- Возвращения с победой! Это - самое главное мое пожелание.

Потому что они не по возрасту прошли школу тяжелейших психологических испытаний. Их заставили волноваться. И, я думаю, что они сделают все для того, чтобы защитить честь.

Упрек только не к ним, а к нам, к государству. Нельзя было допускать, чтобы эти славные наши сыны Отечества выступали под чужим гимном, под чужим флагом и так далее. Есть родное Отечество, которым нужно гордиться.

И эти все условности МОКа... И этот Родченков. Предатель - он везде, и в Африке предатель. Пусть у него земля горит под ногами. У него и у его окружения.

Особенно мне обидно за паралимпийцев, за этих замечательных людей, которые нашли в себе силу воли и мужество, чтобы стать нормальными атлетами. И обидеть их – это верх несправедливости.

- Значит, вы поддерживаете Владимира Путин, который попросил прощения, что государство не смогло защитить всех спортсменов... И пожелал нашим ребятам крепости духа. Вы - тоже?

- Да. Я с нашим президентом согласен. И поддерживаю его во всех начинаниях. Дай Бог ему сил.

Считаю, что наши спортсмены, несмотря ни на что, превозмогли все трудности и подготовились, уезжают и будут защищать честь спорта российского. Я им желаю счастливого пути. И - еще раз - благополучного возвращения с победой.

- Вы обычно песней провожали наших олимпийцев. Какое произведение из вашего репертуара подходит сегодня больше всего, вот какие слова?

- Можно вспомнить песню «Герои спорта» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова:

Иосиф Кобзон. Напутствие Олимпийцам: "Возвращайтесь с Победой!"

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Мы верим твердо в героев спорта!

Нам победа, как воздух, нужна...

Мы хотим всем рекордам

Наши звонкие дать имена!

Вот. И нам победа нужна. Стране нашей нужна - в окружающем нас русофобстве. Пускай же прорвется этот голос мужества, воли, силы и патриотизма.

- Олимпиаду смотреть будете?

- Конечно.

- И будем все вместе за наших болеть. Спасибо вам огромное.

- Пожалуйста.

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