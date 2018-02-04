На съемках «Убить Билла» Тарантино чуть не убил Уму Турман

4 Февр. 2018 2018-02-04T19:00:01+03:00

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Ума Турман дала большое интервью газете The New York Times. В нем, помимо прочего, она рассказала о крайне неприятном (мягко говоря) инциденте с Квентином Тарантино на съемках «Убить Билла».

После девяти месяцев съемок оставалось всего четыре съемочных дня. Нужно было снять эпизод, где героиня Турман едет по дороге в синем кабриолете к дому Билла, чтобы, собственно, его прикончить. Тарантино попросил, чтобы актриса села за руль сама. Но она узнала, что в старой машине поменяли механическую коробку передач на автоматическую, и из-за этого могут возникнуть проблемы. Турман запаниковала и попросила, чтобы вместо нее за руль села дублерша, профессиональный каскадер. Но Тарантино был настойчив. «Квентин пришел в мой трейлер. Он не хотел слышать никаких «Нет», как и любой режиссер. Он был в ярости, потому что я зря тратила отведенное для съемок время. Но я боялась. Он сказал: «Я тебя уверяю, с машиной все в порядке. Это ровная дорога. И ты должна ехать со скоростью 65 км/ч, иначе твои волосы не будут развеваться так, как нужно, и придется все повторять». Он ее убедил, но машина показалась ей гробом на колесах: «Сиденье не было закреплено как нужно, дорога оказалась песчаной, а не асфальтовой… И закончилось все аварией: на скорости 65 км/ч автомобиль врезался в дерево.

В машине была установлена камера, авария запечатлена на видео, и Турман 15 лет пыталась получить от Тарантино эту видеозапись, а он ее не давал. Сдался только сейчас. На сайте The NY Times видео опубликовано - и видно, как актриса еле-еле справляется с управлением, врезается в пальму, как к ней подбегают Тарантино и члены съемочной группы…

«Колесо впилось мне в живот, мои ноги были зажаты, я чувствовала жуткую боль и думала: «Боже, я никогда не смогу больше ходить». Я вернулась из больницы в шейном корсете, с сильно поврежденными коленями, с головой, замотанной бинтами и похожей из-за этого на яйцо, с сотрясением мозга. Квентин и я страшно поссорились, я обвинила его в том, что он пытался меня убить. Он в ответ очень рассердился, и, думаю, это понятно - он-то так не думал».

Через две недели после аварии Турман потребовала от студии Miramax предоставить ей видеозапись инцидента, не исключая, что может подать на продюсеров в суд. Они согласились, но только при условии, что она подпишет бумагу, по которой «студия не будет нести никакой ответственности за мои боль и страдание». Она отказалась.

Это положило конец сотрудничеству и дружбе между Тарантино и Турман. «Мы долгие годы были в состоянии ужасной ссоры» - говорит она сейчас. - «И вот Квентин решил наконец загладить вину передо мной, отдав запись спустя 15 лет. Нормально?! Не то, чтобы это сейчас уже было важным. Но моя шея на всю жизнь осталась поврежденной, как и мои колени».

Самое же потрясающее, что следующий фильм Тарантино, «Доказательство смерти», похоже, основан как раз на впечатлениях от этого инцидента. Его герой, маньяк-каскадер в исполнении Курта Расселла, убивает девушек с помощью своей машины, в которой водитель защищен со всех сторон (название картины Death Proof правильнее перевести как «Смертестойкий»), но пассажир в случае аварии обречен, как и те люди, в машины которых психопат врезается на полной скорости.

На съемках «Убить Билла» Тарантино чуть не убил Уму Турман. Из-за этого они навсегда насмерть рассорились - но режиссер потом снял по мотивам этой истории фильм «Доказательство смерти»Фото: EAST NEWS

Ума Турман, помимо прочего, рассказала The New York Times, что и к ней приставал вездесущий Харви Вайнштейн. Признавая, что ему она во многом обязана своей славой (он утвердил ее на роль в «Криминальном чтиве», она снималась во многих картинах студии Miramax), она с отвращением вспоминает сексуальные домогательства продюсера. До того они много общались, хорошо знали друг друга, она даже относилась к нему как к кому-то вроде эксцентричного дядюшки, и произошедшее оказалось для нее абсолютной неожиданностью. В номере отеля Savoy Вайнштейн внезапно попытался ее уложить на кровать, пытался перед нею раздеться, «делал все неприятные вещи, какие возможно»… Потом присылал в качестве извинения «пошлые охапки желтых роз 70 сантиметров в диаметре». Вскоре она решила выяснить с ним отношения - пришла к нему и заявила: «Если будешь поступать с другими так, как поступал со мной, потеряешь репутацию и семью, загубишь карьеру, я тебе обещаю». Во время разговора с Умой Турман случился нервный срыв - она не помнит происходившего дальше. Лишь со слов ее подруги, которая пыталась ее успокоить и которой она сразу сбивчиво пересказала случившееся, известно, что Вайнштейн грозился в ответ погубить ее собственную карьеру. Впрочем, они и в дальнейшем общались, в частности, на съемках того же «Убить Билла», но Турман в душе уже считала его врагом.

Для нее все это было особенно болезненно, потому что в 16 лет она была фактически изнасилована неким актером, который был старше ее на 20 лет. Она по наивности пришла в ее квартиру, и когда все началось, «я пыталась сказать «Нет», я плакала и кричала, я делала все, что могла. Он сказал мне, что дверь заперта, но я не вырвалась и не дергала за дверную ручку. В конечном счете, я оказалась уступчива. А когда вернулась домой, стояла перед зеркалом, смотрела на свои руки и приходила в ярость от того, что не видела на них ни крови, ни синяков».