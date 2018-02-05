5 Февр. 2018 2018-02-05T03:21:40+03:00

Как редактор этого номера «КП», я историю налетчика-юриста Зырянова прочитал с большим интересом. И она, кстати, совсем не этакий анекдот о том, как восторжествовало правосудие

Изменить размер текста: A A

«Если человек не судим, у него нет административных правонарушений, то он может легко претендовать на должность следователя или оперативника. Отсутствие опыта работы - это не основание для отказа», - сказано в комментарии. Это правда, по закону, на сто процентов. Но правда и то, что Казахстан, как и еще почти десяток стран бывшего СССР, входит в СНГ. И, принимая человека в российскую полицию, вероятно, не очень трудно проверить всю его биографию и запросить коллег, видя, что корни беглеца, получившего российское гражданство, тянутся в братскую страну.

Зачем?

Ну потому что полиция - это все-таки как минимум та сфера, где должны работать люди с чистым прошлым (что требует МВД любой страны). А как максимум - ведомство, сотрудникам которого положено табельное оружие.

А наши соседи знали налетчика, которого искали, и наверняка встрепенулись бы, отвечая на рутинный запрос коллег по СНГ (в одном ведь Союзе) - «тут ваш бывший товарищ Зырянов просится к нам в полицию, как он там у вас себя вел?». И не надо было бы 13 лет упорного поиска и кипения работы. Утрирую, но примерно так.

В общем, надо чаще общаться. А то как в старом анекдоте про ложечки: осадочек остается...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бешеная карьера: Из налетчиков - в полицейские

Грабитель из Казахстана, чтобы скрыться от местных силовиков, устроился в России работать… в органы!

В казахстанском городке Петропавловске (население 200 тысяч человек) ограбление мехового магазина до сих пор считается одним из самых громких событий. Хотя с тех пор прошло уже 13 лет. Четверо в масках, размахивая пистолетами, ворвались в салон. Продавец получил электрошокером, туго связан скотчем и брошен «отдыхать». Маски принялись сгребать товар. Добычей налетчиков стали десятки норковых шуб. Местной полиции по горячим следам удалось задержать троих преступников. А вот четвертый как в воду канул… (Подробности)