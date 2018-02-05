Бешеная карьера: Из налетчиков - в полицейские

5 Февр. 2018 2018-02-05T03:22:01+03:00

В Екатеринбурге Владимир Зырянов открыл свою юридическую контору и проработал спокойно 10 лет. Фото: Архив семьи Зыряновых

Грабитель из Казахстана, чтобы скрыться от местных силовиков, устроился в России работать… в органы!

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В казахстанском городке Петропавловске (население 200 тысяч человек) ограбление мехового магазина до сих пор считается одним из самых громких событий. Хотя с тех пор прошло уже 13 лет. Четверо в масках, размахивая пистолетами, ворвались в салон. Продавец получил электрошокером, туго связан скотчем и брошен «отдыхать». Маски принялись сгребать товар. Добычей налетчиков стали десятки норковых шуб. Местной полиции по горячим следам удалось задержать троих преступников. А вот четвертый как в воду канул…

ИЗ ЮРИСТОВ - В БАНДИТЫ

Владимир Зырянов (ему чуть за сорок) работал в Петропавловске, в Казахстане, юристом. Но довольно специфическим: их контора занималась взысканием долгов. А Зырянов защищал коллекторов в суде, когда те так рьяно взыскивали (объяснять, надеемся, про методы не надо?), что должники обращались в полицию.

- Зырянова огорчала его зарплата, - рассказывают в полиции Петропавловска. - У них там, как рассказывают, получка зависела от того, сколько организация выбьет долгов. В удачный месяц Владимир мог получить и сто тысяч казахских тенге (в пересчете на рубли 17 тысяч. - Ред.). А если не везло - и 30 тысяч тенге не выходило. Ну он и пошел грабить...

В сообщники юрист взял своих же коллег - трех коллекторов. Приятели малого как-то не поддержали: грабить банк - это уж совсем экстрим. Там и пулю можно схлопотать. А вот меховой магазин - за милую душу: не такой крепкий орешек.

- Налетчики прекрасно знали о богатом ассортименте в элитном салоне «Мир меха», - добавляют в полиции. - Они распределили роли и тщательно прикинули пути отступления. Один остался на улице следить за обстановкой. А Зырянов с двумя бойцами ворвался в салон. Забили пять баулов шубами из норки и шиншиллы и умчались на «Газели».

Куш приятелей составил 23 миллиона тенге (около 4 миллионов рублей).

УКРАЛ, ВЫПИЛ - К ЖЕНЕ

После такого улова коллеги Зырянова расслабились. Ну и стали наступать на все грабли, какие только имеются в мире ограблений.

Продав шубы знакомым барыгам по сходной цене, мужики стали метать деньги с двух рук сразу: пересели на иномарки, осыпали жен и любовниц драгоценностями...

Ну и за что боролись, на то и напоролись: уже через две недели за ними пришли.

А «юрист Владимир» соображал лучше, недаром он все дело замутил. Перевел деньги на счет, который нельзя отследить, и свалил в Россию. К бывшей жене и дочке.

- Мама с папой познакомились, когда учились в юридическом институте в Казахстане, - грустно сказала нам дочь Владимира Елена. - Но вот я родилась, и они стали ссориться. Мама подала на развод, забрала меня и перебралась к родственникам в Россию, в Ханты-Мансийский автономный округ. А вот на расстоянии родители неплохо ладили. Так что мы с мамой не удивились, когда отец переехал поближе к нам, в поселок Октябрьский.

Силовики Казахстана тем временем все искали и искали налетчика на своей территории.

Почему им не пришла в голову простая в таких случаях мысль, что фигурант просто сбежал за границу, - не ясно.

- Зырянов развелся за девять лет до того ограбления. И у нас не оказалось информации, что его дочь и бывшая жена живут уже на территории Российской Федерации, - разводят руками сыщики дружественного государства. - Не было никаких предпосылок объявлять его в международный розыск!

Тем временем сам Зырянов об этом подумал и через знакомых выяснил, что сведения о нем не передали в Интерпол.

А ЧТО ЖЕ НАШ АНТИГЕРОЙ?

А он пошел по принципу знаменитых детективов Честертона об отце Брауне: «Где можно спрятать камень? На берегу моря среди камней. А ветку? В лесу!»

И... поступил работать в нашу полицию.

Как? А запросто: незадолго до ограбления Зырянов оформил российское гражданство и без проблем устроился в местный отдел полиции, - объясняют уральские следователи.

- По нашей версии (хотя сам Зырянов и не признался в этом), стал работать в органах, чтобы отслеживать, не придет ли на него запрос из Казахстана.

У Зырянова было высшее юридическое образование, по полицейской базе правонарушения на нем не значились.

- Владимир Зырянов у нас в отделе был следователем с июня 2005 года, - подтверждает бывший и. о. начальника ОМВД по Октябрьскому району ХМАО Максим Лукьянов.

Сразу скажем - после того как в его отделе поработал беглый грабитель, Лукьянова понизили. Теперь он всего лишь старший участковый.

- Зырянов занимался исключительно экономическими преступлениями, - вздыхает бывший начальник Владимира. - В коллектив вжился хорошо. Со всеми общался. Он компанейский такой человек. Да и к его профессионализму вопросов не было. Всего у него в производстве было около пяти дел. Правда, только одно дошло до суда. Там сотрудник фирмы растратил казенное имущество. Зырянов смог доказать это. Растратчика посадили.

И ТУТ ПРОСНУЛСЯ ИНТЕРПОЛ

Доблестный следователь Зырянов два года выводил на чистую воду югорских жуликов. А потом написал заявление на увольнение по собственному желанию.

- Когда я поступила в Уральский федеральный университет на философский факультет, папа переехал в Екатеринбург вместе со мной, - говорит его дочь Елена. - И устроился по профессии - юристом.

Беззаботная жизнь экс-полицейского тянулась больше 10 (десяти!) лет. Зырянов открыл в Екатеринбурге свою юридическую фирму и стал авторитетом по кадастровым спорам.

Лишь в 2017 году полиция Казахстана прислала на него ориентировку в Интерпол.

- Как только российский Интерпол ее получил, налетчика взяли в разработку. А поскольку обвиняемый все эти годы был трудоустроен официально, найти его и задержать было нетрудно, - говорят уральские следователи. - Зырянов обвинялся по статье «грабеж в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия». А по международному праву Свердловский суд может выносить приговоры за преступления, совершенные в Казахстане.

В общем, наш многостаночник - юрист-грабитель-полицейский - сел на 4 года.

Кстати, дочке Зырянов так и не признался, что ограбил меховой магазин. И она до сих пор считает, что отца подставили.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«В этой истории нет ничего удивительного»

- В том, что юриста с высшим юридическим образованием взяли работать в полицию, нет ничего удивительного, - считает экс-сотрудник МВД, юрист Иван Волков. - Если человек не судим, у него нет административных правонарушений, то он может легко претендовать на должность следователя или оперативника. Отсутствие опыта работы - это не основание для отказа.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Надо чаще общаться

Андрей ДЯТЛОВ

Как редактор этого номера «КП», я историю налетчика-юриста Зырянова прочитал с большим интересом.

И она, кстати, совсем не этакий анекдот о том, как восторжествовало правосудие.

«Если человек не судим, у него нет административных правонарушений, то он может легко претендовать на должность следователя или оперативника. Отсутствие опыта работы - это не основание для отказа», - сказано в комментарии. Это правда, по закону, на сто процентов. Но правда и то, что Казахстан, как и еще почти десяток стран бывшего СССР, входит в СНГ. И, принимая человека в российскую полицию, вероятно, не очень трудно проверить всю его биографию и запросить коллег, видя, что корни беглеца, получившего российское гражданство, тянутся в братскую страну.

Зачем? (Подробности)