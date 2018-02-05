Загонят ли США нас в «могилу» новыми санкциями?

5 Февр. 2018 2018-02-05T03:33:34+03:00

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Споры про новый санкционный список США в отношении нашей страны не утихают. Что это было: черная метка всем власть имущим или отписка Трампа для конгресса, принятая под давлением его политических врагов? Ответ мы узнаем уже скоро, ведь, по словам американских чиновников, нас ждут новые санкции. Правда, неизвестно, какие отрасли могут стать целью для атаки США. «КП» вместе с экспертами решила выяснить, чего нам бояться.

ПЕРЕКРЫТЬ ФИНАНСОВЫЙ ВЕНТИЛЬ

Одной из главных антироссийских страшилок является перспектива отключения нашей страны от SWIFT - международной системы, контролирующей большую часть обмена банковской информацией, включая денежные переводы. На начало 2017 года наша страна занимала второе место в мире после США по количеству пользователей системы и 17-е - по объему операций. Так что если мы окажемся вне системы, то это может грозить серьезными убытками предпринимателям, а простым гражданам создаст массу проблем на всех уровнях.

Впервые идея отключить Москву от SWIFT прозвучала в 2014 году, когда Европарламент принял резолюцию с таким призывом к руководству Евросоюза, на территории которого находится штаб-квартира компании, контролирующей систему. Затея тогда не удалась, но угроза осталась, ведь перед глазами стоит пример Ирана, которому финансовый «рубильник» выключили в 2012 году. Правда, тогда под санкции попали только 14 банков, что составляло чуть меньше половины всего кредитного сектора Исламской Республики.

Впрочем, полного паралича не будет, ведь для внутренних расчетов у отечественных банков останется альтернативная система ЦБ, которую финансовый регулятор начал вводить в строй с 2014 года, когда только «запахло жаренным». С иностранными партнерами придется договариваться отсылать деньги по индивидуальным схемам через старинные факс и телекс или искать посредников.

ВЕРНИТЕ ДЕНЕЖКИ!

Еще один жесткий сценарий воздействия на нашу страну - арест денег на счетах, принадлежащих российским госведомствам и корпорациям. Подобным образом Вашингтон уже поступил с Ираном и Казахстаном. В конце 2017 года американцы заморозили $22,6 млрд., принадлежащих фонду национального благосостояния Казахстана, из-за юридического спора между Астаной и инвестором из Молдавии. А эта сумма составляет шестую часть ВВП нашего южного соседа. А у Ирана деньги замораживались дважды - в 1979 и 2008 годах.

Россия с августа по октябрь 2017 года нарастила вложения в казначейские ценные бумаги США на $18,4 млрд. - до 115,3 млрд. Арест активов не будет означать их конфискацию, но наше правительство и компании не смогут ими воспользоваться.

- Угроза заморозки вложений России в американские финансовые инструменты вполне реальна, тем более что механизм такого воздействия уже отработан на Иране, Сирии и Ливии, - считает завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

Этот снимок сделан на фестивале классической музыки «Белые ночи Санкт-Петербурга» в 2012 году. Слева направо: влиятельный американский политик, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер; кинорежиссер и супруга Чубайса Авдотья Смирнова; председатель правления

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Юрий РОГУЛЕВ, директор Фонда изучения США имени Рузвельта, МГУ:

- Я очень сомневаюсь, что Вашингтон пойдет на расширение санкций на российский госдолг или на отключение нас от SWIFT, ведь это будет уже не экономический демарш, а, по сути, объявление войны. Американцам это не надо. Конечно, они могут как-то ограничить обращение своих собственных облигаций казначейства, но это равнозначно тому, что «стрелять себе в ногу». Подобное решение сразу резко уронит доверие к американским гособлигациям, а ведь только Китай накупил их на $1,1 трлн., Япония - на 1 трлн. Если они начнут их распродавать, то это ударит под дых США. Думаю, что Вашингтон продолжит тактику введения точечных санкций против отдельных наших граждан и предприятий. Задача американцев - максимально ограничить сотрудничество с нашими компаниями, чтобы их бизнес боялся связываться с нами.