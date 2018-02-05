ОМС предложили выплачивать деньгами

5 Февр. 2018 2018-02-05T15:35:29+03:00

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Депутат Госдумы Сергей Вострецов внес законопроект, который грозит полностью изменить лицо государственной медицины. Он предложил переводить средства на обязательное медицинское страхование (ОМС) прямо на личные счета пациентов. Будут ли это обычная монетизация льгот или спецсчет только для оплаты медицинских услуг, пока не известно.

Сейчас система ОМС куда более запутанная. Работодатель отчисляет за каждого работника 5,1% от его зарплаты в Федеральный фонд ОМС. Далее эти деньги распределяются по территориальным фондам. Там специальная комиссия определяет, сколько и каких медицинских услуг потребуется в регионе. Необходимые деньги выделяются страховым компаниям. А они уже по факту выставления счетов от больниц и поликлиник оплачивают наши «болячки».

Депутат рассудил, что куда проще дать возможность пациентам самим распоряжаться этими деньгами. Причем они смогут выбирать: обращаться им в частную клинику или в государственную. По его словам, система ОМС давно требует пересмотра.

- Она удобна только для несовершеннолетних и пенсионеров, для работающей же части населения - а это свыше 70 миллионов россиян - бесплатное лечение сопряжено со множеством проблем, - считает Вострецов.

Он отметил, что многие сотрудники медуслугами вообще не пользуются, хотя деньги от их имени в фонд перечисляют исправно. К тому же, работающие граждане чаще обращаются к платной медицине. Это удобнее и быстрее, но требует от них дополнительных денег.

Остается только вопрос: что делать с теми, кто не работает? С пресловутыми пенсионерами и несовершеннолетними? Сейчас деньги для них берутся из общего котла (и немного добавляет государство). Если каждый работающий заберет свою долю взносов на личный счет, котел опустеет. А государству придется существенно нарастить расходы на помощь для этих групп населения. Откуда взять эти деньги – тоже вопрос без ответа.