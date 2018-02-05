Российские власти обсуждают реформу ОМС

5 Февр. 2018 2018-02-05T15:42:26+03:00

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Российские власти хотят провести реформу обязательного медицинского страхования (ОМС). Часть ответственности, в том числе и финансовой, переложат с государства на страховые компании. Эксперимент начнут в нескольких пилотных регионах. А если его признают удачным – то распространят на всю страну.

Для нас, обычных граждан, ничего не изменится. Новые предложения касаются перераспределения финансовых потоков в уже существующей системе. На конечных потребителях – пациентах – это не должно отразиться.

Сейчас система ОМС работает приблизительно так. Работодатель отчисляет за каждого работника 5,1% от его зарплаты в Федеральный фонд ОМС. Далее эти деньги распределяются по территориальным фондам. Там специальная комиссия определяет тарифы на медуслуги, а также сколько и каких медицинских услуг потребуется в регионе. Необходимые деньги выделяются страховым компаниям. А они уже по факту выставления счетов от больниц и поликлиник оплачивают наши «болячки». Если выделенных денег не хватает, то страховщики снова просят их у территориального фонда. Но и излишки сдают ему же.

Что планируют изменить? В программе ОМС выделят самые прогнозируемые виды медицинской помощи – для них страховщики сами будут определять тарифы. И отвечать за свое решение материально. Если стоимость услуг клиники окажется выше, страховая компания уже не сможет требовать недостачу с региона, а будет платить сама. Если же расходы окажутся меньше, чем выделено денег, разницу страховщик оставляет себе.

Такая реформа поможет выявить неэффективные расходы, а сэкономленные деньги увеличат количество бесплатных услуг для народа, считают в правительстве.

КСТАТИ

ОМС предложили выплачивать деньгами

Депутат Госдумы Сергей Вострецов внес законопроект, который грозит полностью изменить лицо государственной медицины. Он предложил переводить средства на обязательное медицинское страхование (ОМС) прямо на личные счета пациентов. Будут ли это обычная монетизация льгот или спецсчет только для оплаты медицинских услуг, пока не известно (подробности)