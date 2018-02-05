В Иране снова беспорядки — что там вообще происходит

5 Февр. 2018 2018-02-05T16:36:28+03:00

Изменить размер текста: A A

На улицы крупных иранских городов снова вышли протестующие. На этот раз поводом стало решение властей об обязательном ношении хиджаба женщинами вне дома. Мол, митингующие против излишней исламизации общества. Но власти страны считают иначе: как водится за беспорядками стоят силы, пытающиеся всячески расшатать ситуацию в стране. Правда, нынешние выступления куда скромнее тех, что случились в канун нового года и сразу после праздников.

Напомню, тогда протесты вспыхнули сначала в крупном промышленном городе Ирана Мешхеде, а потом и в других городах. Но к православному Рождеству беспорядки были подавлены. Что вообще происходит в стране, которая является ключевым союзником России в войне с террористами в Сирии?

Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи.Фото: REUTERS

ИХ НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ...

Так кто виноват в том, что произошло и продолжает происходить в Иране? Прозападные силы? Или сами иранские власти, упустившие ситуацию из-под контроля? Иранцы, безусловно, измучены коррупцией, дороговизной жизни и безработицей (но покажите мне страну, не обремененную этими проблемами). Очевидно, что этим тут же попытались воспользоваться те, кто считает режим в Тегеране враждебным - это США, Израиль и Саудовская Аравия. Но раскачать лодку не вышло.

За долгие годы общения с иранцами я пришел к выводу: мало кто осознает сложность их характеров и неоднозначность, порой даже противоречивость их политических убеждений.

Например, нельзя сказать, что все устали от власти религиозных авторитетов, которые уже несколько десятилетей контролируют власть (как это преподносят в западных СМИ). Хотя мне много раз говорили местные: «хотим жить, как в Европе». Более того, кто-то так и живет - с аятоллой Хаменеи (духовный лидер страны) на уличном баннере и обнаженными моделями Playboy на заставке домашнего компьютера. С хиджабом по пути на работу и бокальчиком вина на кухне после тяжелого рабочего дня.

Некоторые эксперты полагают, что волна недовольства поднялась спонтанно - мол, люди устали от тяжелой жизни и решили выйти на улицы.Фото: REUTERS

Другие же, и их немало, молятся по пять раз в день и идеалы исламской революции ставят превыше собственной жизни. Кто-то находится посередине.

То же самое и с митингами. Разнообразие лозунгов и отсутствие ядра у оппозиции соседствовали с многотысячными демонстрациями в поддержку властей. Но главное, что всему этому в Иране есть место.

На Западе непростую ситуацию восприняли, как сигнал к действию. Восторженные политики и СМИ начали активно поддерживать протестующих в надежде на очередной майдан. Но Рахбар (высший правитель Ирана), как оказалось, все-таки контролирует ситуацию. А местные жители, как и во время аналогичных протестов в 2009-м, сами сдавали в полицию подосланных прозападными силами активистов.

Но вернемся к многогранности и непонятности иранцев, о которые споткнулись подстрекатели. Эти качества вполне объяснимы: сам по себе Иран - очень необычное место. Там сложнейшим образом переплетены древние религии: зороастризм, суфийство и шиизм, приправленные весьма пестрым историческим бэкграундом. Ведь меньше чем полвека назад Тегеран ничем не отличался от Парижа или Нью-Йорка. А сегодня там царит уникальный государственный строй: с одной стороны высший духовный руководитель - рахбар, с другой — президент. Есть иранская армия, а есть корпус Стражей Исламской революции (КСИР) - военно-политическое формирование, состоящее из пяти сил: сухопутных, военно-воздушных, военно-морских, а также сил специального назначения «Кодс» и народного ополчения «Басидж». Кроме того, расхожее разделение иранских элит на консерваторов и реформаторов — тоже весьма поверхностно. В каждом лагере есть множество взглядов и направлений. Чисто прозападные либералы составляют лишь 10 — 15 % от реформаторского крыла. А в целом, политический строй Ирана зиждется на религиозно-политико-правовой концепции «Вилаят аль-факих», согласно которой вся власть принадлежит богословам-законоведам. И так будет продолжаться до пришествия 12-го имама Махди (12 имамов — это духовные и политические преемники пророка Мухаммада), который был когда-то скрыт от людей. Его появление ознаменует начало конца света, когда уже никакие политические доктрины не будут актуальны. Во все это и и верит огромное число иранцев. Хотя сами до конца не всегда могут разобраться в религиозных тонкостях.

ПРИЧИНЫ ПРОТЕСТА

Известно, что с самого начала требования протестующих были весьма простыми - сделайте жизнь в стране дешевле (накануне случился резкий рост цен на некоторые продукты, в том числе на яйца, в дальнейшем в некоторых СМИ митинги так и прозвали – «революция яиц»). Вот собственно и все - никакой политики. Если, конечно, не считать, что в экономических неурядицах обвиняются власти.

Несмотря на то, что нынешний иранский лидер, которому от предшественника досталась очень сложная экономическая ситуация, смог значительно ее улучшить (к примеру инфляция за несколько лет была уменьшена больше чем в 4 раза), многих все равно не устраивают цены на топливо и на некоторые продукты питания. Хоть минимальный размер оплаты труда в Иране с 2009-2010 г. и увеличился в несколько раз, купить больше мяса среднестатистический иранец все равно не может.

С одной стороны президент-реформист Рухани стремится создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. А с другой, отменяются субсидии на некоторые товары первой необходимости. Отменяется или сокращается ряд социальных выплат, зато объявляется о намерении увеличить и без того немалый денежный сбор на выезд за границу.

Иранский президент-реформист Рухани стремится создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса.Фото: REUTERS

Все это усугубляется новыми санкциями США, которые сводят на нет результат снятия большинства старых (это произошло при Обаме в обмен на отказ от развития в Иране военной ядерной программы). Более того, Вашингтон вообще угрожает сорвать ядерную сделку с Тегераном, активно подстрекая к этому других участников договора.

Ну и, наконец, коррупция. Именно ее иранский народ считает основной причиной, по которой государство после снятия санкций и отмены нефтяного эмбарго не стало ощутимее богаче.

- Вот например аятолла Махмуд Шахруди (глава судебной системы Ирана, при котором было отменено побиение камнями в качестве смертной казни - Авт. ), - говорит мой друг Мохаммад. - Почему, когда он заболел, он не стал лечиться в Иране, а уехал в Германию? Зато нас они постоянно учат патриотизму. По телевизору бесконечно говорят о том, что у нас все самое лучшее, но чуть что - уезжают в Европу. И дети их в Иране не учатся и не живут.

Таким образом, сегодня иранские власти практически зашли в тупик. Враждебная позиция Трампа, падение цен на нефть и внутренние проблемы - все это затрудняет проведение обещанных властями реформ. Также Ирану приходится тратить немалые деньги на участие в региональных войнах. Но не делать этого он не может - на кону собственная безопасность.

ВЫХОД ЕСТЬ?

- Иранское руководство, судя по всему, активизировало работу и по внутреннему, и по внешнему контурам, подойдя к задаче сохранения стабильности вполне системно, - рассказывает политолог-иранист Карине Геворгян. - После митингов президент Рухани пообещал народу справиться с экономическими трудностями. И у него есть на то основания. Поездку министра иностранных дел Джавада Зарифа в Россию и Европу можно считать успешной. Напомню, что размораживание иранских активов в ЕС открывают серьёзные перспективы для Тегерана.

Что же касается митингов, рецидивы возможны, поскольку ожидания всегда выше, чем реальные достижения. Но повторю слова иранского руководства о том, что народ Ирана имеет законное право на протесты.