2018-02-05T16:51:23+03:00
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Манул в Московском зоопарке в чём-то заподозрил снег

Вот не зря его называют одним из самых осторожных животных на планете! [видео]
Александра ЛЯБИНА
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Манул-007 в чём-то заподозрил снег.С подозрением и недовольством отреагировал манул на «снегопад века» в российской столице. Ох, не зря его называют одним из самых осторожных животных на планете!

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«Снегопад века» в Москве никого не оставил равнодушным. Кто-то рад сказочным пейзажам, а кто-то их клянёт недобрым словом, откапывая из-под сугробов авто. Среди сотни эмоций, вызванных стихией, есть и одна необычная. С подозрением отреагировал на снег манул в Московском зоопарке. Его реакция попала на видео и умилила тысячи пользователей соцсетей.

Специалисты столичного зоопарка в комментарии к видео напомнили, что манул считается одним из самых скрытных и осторожных животных на планете. Например, от своих врагов этот красавец предпочитает не убегать, а прятаться. В этом ему помогает искусство маскировки.

- Из-за скрытности и подозрительности манулов нашим посетителям нередко приходится запасаться терпением, чтобы увидеть этих уникальных кошек. Однако наблюдение за ними стоит любого ожидания: манулы обладают необычными повадками, а также особой грацией, - добавляют в Московском зоопарке.

Отметим, что именно манул в 2012 году путём интернет-голосования был выбран талисманом Московского зоопарка. В России он занесён в Красную книгу. Однако из-за скрытности манулов их точная численность неизвестна. По предварительным данным, в нашей стране их осталось не больше трёх тысяч. Обычно для проживания манулы выбирают территории с низкими температурами и невысоким снежным покровом.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Суслики - самые осторожные животные. Они становятся на задние лапки и смотрят вдаль: не бежит ли лиса? Не летит ли орел? Не ползет ли змея? И самые наблюдательные получают бампером в лоб!

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