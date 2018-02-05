Москвичи могут получать посылки по коду из СМС

5 Февр. 2018 2018-02-05T17:38:36+03:00

Заказные письма и посылки которые не требуется оплачивать, можно будет получить на почте без бумажных квитанций. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Почта России объявила о новой услуге в Москве. Заказные письма и посылки, которые не требуется оплачивать, можно будет получить без бумажных квитанций. Клиенту надо лишь назвать код, который придет ему в сообщении на мобильник.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, для начала надо прийти в свое почтовое отделение и оставить там заявление, где указываются ваши паспортные данные и номер мобильного телефона. Все — больше никаких бумаг. Когда на ваше имя придет посылка или заказное письмо — об этом придет СМС, в нем же будет указан код.

В пресс-релизе Почты России сообщается, что услуга тестировалась пять месяцев в девяти московских отделениях почты. Итог эксперимента: скорость выдачи посылок увеличилась в пять раз. В Почте России считают, что новый сервис «особенно понравится активным пользователям интернет-магазинов». Эксперты с этим согласны: через почту приходит очень много мелких посылок с крайне популярного у россиян (включая и москвичей) китайского Aliexpress. Сплошь и рядом один и тот же человек получает сразу несколько заказов с какой-нибудь недорогой мелочевкой. Конечно же, таким клиентам, среди которых большинство - молодежь, гораздо удобнее мобильный формат. Тем более, что смс-ка придет явно быстрее, чем почтовое извещение.

Для тех, кто хочет, чтобы ему по-прежнему приносили на дом бумажные почтовые извещения, ничего не меняется — эта услуга также остается в силе.