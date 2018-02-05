Павел Гнилорыбов: Пишите больше правды

5 Февр. 2018 2018-02-05T18:17:46+03:00

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Казалось бы, такой человек как Павел Гнилорыбов — ко всему привычен. Сложно предположить, что хипстер, постоянно эпатирующий публику и играющий на чувствах людей, снимаясь то в школьной, то в фашисткой форме, окажется таким нежным и обидится на публикацию "КП", в которой были собраны факты его биографии.

— Вы поступили не по-христиански. Вы оскорбили человека, — буркнул историк.

— В статье было что-то не так?

— Там все чушь.

— То есть, вы не снимались в форме УПА (запрещена в РФ - ред.), не было фотографий, где вы облизываете фаллос из гжели, не были одновременно за Путина и за Навального, и девушка из Пусси Райт — не ваша бывшая жена?

— Во-первых, вы переврали мой возраст, прибавив мне два годочка. А дальше все неправда. Нужно тщательнее относиться к фактам.

— Павел, приносим глубочайшие извинения за ошибку. Мы поправим. Есть ли еще претензии?

— Вы пишете, что мои экскурсии недостоверны. Историк Михаил Коробко выдвигает такие претензии, но я опираюсь на твердые данные о своих прогулках, и если существует какая-то легенда о районе, например, связанная с Яковом Брюсом, я обязательно людей предупреждаю. Я внимательно отношусь к фактам.

— Павел, на вашем сайте написано, что вы ведете передачу на Радио "Комсомольская правда". Это ведь тоже неправда.

— Где написано? Возможно, я имел в виду, что я участвовал в ваших эфирах…

— Но вы ведь не ведете у нас передачи.

— Я поправлю про "Комсомольскую правду", я не вел у вас передачи. Надеюсь, вы поправите тот ушат грязи, который на меня вылили.

— Конечно, скажите, что именно не так, и мы с удовольствием поправим.

— Вы знаете, после каждой вашей статьи мне в личку и в комментарии пишут угрозы.

— После каждой статьи?

— Да, после каждой.

— У нас была только одна статья про вас.

— Значит, после последней статьи.

— А что конкретно не так?

— Вы осудили мой проект по скульптуре (речь идет о планах установки фигуры балерины из пластмассы на крыше дома номер 17 по улице Тверская, — прим. ред.). Вы раньше писали по этой кампании совершенно в других тонах.

— Журналисты должны представить две точки зрения. О том, что проект вызывает сомнения, сказали не мы, а историк Москвы Алексей Воронин. Он выдвинул предположение, что проект нацелен на получение гранта: «Случай со скульптурой на доме очень показателен. Это чистая идея, без проработки, без поиска исходных чертежей и документов, без контактов с потомками скульптора».

— Это чушь. Я нацелен очень серьезно.

— Хорошо. Но вы говорите о том, что на крыше дома стояла балерина, в то время как даже внучка скульптора Мотовилова, автора работы, утверждает, что этот образ к балерине не имел отношения. Да и ваши коллеги-историки выражают сомнения, что балерины танцевали с серпом и молотом в руках. Кроме того, есть ведь и другие примеры ваших проектов, которые вы не доводили до конца, не получив грант.

— Я веду одновременно много проектов и какие-то из них я передаю кому-то, а какие-то из них перестают давать драйв. Так что претензии господина Воронина мне непонятны.

- Вы, как минимум, могли бы ему спасибо сказать. Когда у вас возникла идея сделать экскурсионный маршрут по зоне обороны Москвы, эти историки с вами работали, делились GPS-координатами, безвозмездно передали свои наработки.

— Вы переворачиваете все с ног на голову. Если говорить о сообществе москвоведов, то три человека — это не сообщество. Я назову такое же сообщество москвоведов, которые меня любят.

— Не могли бы подсказать контакты, мы им обязательно позвоним, и пусть они возразят.

— Не дам контакты. Я вам дам совет — пишите больше правды.

Комментарий "КП": Редакция приносит извинения Павлу Гнилорыбову за неверную информацию относительно возраста историка. Мы написали, что Гнилорыбову 28 лет, а на самом деле ему на два года меньше.

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