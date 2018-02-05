Союз вкладчиков России: мы должны защитить свои деньги от АСВ

5 Февр. 2018 2018-02-05T18:44:27+03:00

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Союз вкладчиков России присоединился к акции сбора подписей граждан, пострадавших от АСВ. Чуть ранее стало известно, что Агентство по страхованию вкладов массово подаёт в суд на граждан, снявших свои деньги со счёта незадолго до краха банка. АСВ требует вернуть депозиты в ликвидированные регулятором банк вне зависимости от того, располагают ли ответчики необходимыми средствами. Пострадавшие уже несколько тысяч человек. В крупных городах проходят пикеты, где каждый гражданин может поддержать протестующих. Глава Союза вкладчиков России Николай Николаев заявил, что расцениваем действия АСВ как противоправные. «Также мы призываем всех тех, кто видит опасность для своих сбережений, поддержать кампанию. А угроза, как показывает нынешняя «работа» АСВ в судах, может возникнуть откуда угодно», -подытожил он. Николаев уточнил, если суд будет проигран, то держатели депозитов, превышающих потолок в 1,4 миллиона рублей, никогда не увидят своих денег. Николаев напомнил, что Союз вкладчиков как организация оформился на волне протестов превышенцев банка «Югра». Напомним, что регулятор отозвал лицензию у банка в конце июля. Вкладчики добиваются, в том числе, возврата лицензии кредитной организации. Николаев так объяснил позицию Союза вкладчиков: «Мы осознаем, что если суд будет проигран, то держатели депозитов, превышающих потолок в 1,4 млн рублей, никогда не увидят своих денег».