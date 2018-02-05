Проблемный Лондон, гуд-бай! Абрамович хочет переехать в Швейцарию

5 Февр. 2018 2018-02-05T19:31:44+03:00

Роман Абрамович просил предоставить ему вид на жительство в Швейцарии еще в 2016 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Миллиардер запрашивал вид на жительство еще два года назад, но затем отозвал заявку

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На фоне угроз британского МВД арестовать имущество тех толстосумов, которые не смогут доказать легальное происхождение своих богатств, в зарубежных СМИ всплыла сенсация: Роман Абрамович подумывает переехать из Лондона в Швейцарию. Бывший начальник Чукотки заинтересовался муниципалитетом Бале, где находится горнолыжный курорт Вербье. Причем местное издание Le Matin Dimanche утверждает, что бизнесмен, чье состояние оценивалось в 9,1 миллиарда долларов, просил предоставить ему вид на жительство еще в 2016 году.

- Учитывая его финансовые ресурсы, он был бы очень интересным налогоплательщиком как для муниципалитета, так и для страны. Мы дали положительный ответ, - говорил о заявке руководитель миграционного отдела кантона Вале Жак Делаваллаз.

Однако в июне 2017 года Абрамович прошение отозвал, а суд даже запретил швейцарским СМИ сообщать причину. В ноябре того же года он вдруг решил проверить статус своей заявки, но ему ответили, что рассмотрение из-за прежнего отзыва прекращено. По данным газеты, он может подать повторное прошение, но пока этого не сделал. Если же надумает, то ему как богатому иностранцу надо будет заплатить так называемый паушальный налог, который рассчитывается, исходя из расходов на проживание налогоплательщика.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

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- Многие фигуранты списка Forbes сейчас пытаются найти выход из сложной ситуации, в которую их поставил их любимый Запад. Новые условия, в которых они будут вынуждены существовать, конечно, будут мало походить на прежние. На Западе принято считать, что крупные собственники сильно влияют на руководство России - этот миф из 1990-х почему-то по-прежнему является рабочим для западных партнеров. Но такое заблуждение приведет к неплохим результатам: значительная часть средств будет возвращена по месту национальной прописки. За нас делают неплохую работу по национализации элит.

- Однако в прошлом году 700 бизнесменов спешно стали мальтийцами. Выходит, везде лучше, чем дома?

- На самом деле это произошло в течение трех лет. Многие небольшие страны, где оказание подобного рода услуг - одна из статей госдохода, этим промышляют. Но не думаю, что мальтийский паспорт сможет как-то защитить коррупционера или нечистоплотного дельца - таких не любят везде.