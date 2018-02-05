Главный аграрный пришел в гости к школьникам Тулы и Калуги

5 Февр. 2018 2018-02-05T23:02:14+03:00

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Преподаватели Тимирязевской академии побывали в гостях у тульских школьников: профориентационный десант отправился в этот регион по договоренности между ректором РГАУ-МСХА Галиной Золиной и губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

Заместитель декана по науке и практике факультета техносферной безопасности, экологии и природопользования Хамзат Абдулмажидов и старший преподаватель кафедры инженерной и компьютерной графики Елена Шнарас встретились с учащимися МБОУ «Центр образования №22 – Лицей искусств». В актовом зале школы преподаватели показали будущим выпускникам видео-открытку и фильм о главном аграрном вузе страны, ответили на вопросы школьников о проходных баллах и правилах приема и рассказали об условиях обучения и жизни студентов. Профориентационные встречи со школьниками прошли и в городах Богородицк и Новомосковск, а также в Щекинском, Кимовском и Веневском районах Тульской области.

Еще одна перспективная форма работы с будущими абитуриентами – агроклассы. Такие классы действуют в школах Калужской области, где работает филиал Тимирязевской академии. На днях преподаватели Калужского филиала РГАУ-МСХА провели занятия по агрономии, зоотехнике и экономике в агроклассах Барятинского, Обнинского, Малоярославецкого и Износковского районов. Агроклассы помогают школьникам подготовиться к поступлению в вузы аграрного профиля, пробуждают у ребят интерес к сельскому хозяйству и профессиям АПК. В марте педагоги Калужского филиала академии проведут со школьниками практические занятия на базе передовых сельхозпредприятий Калужской области.