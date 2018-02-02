На Олимпиаде в Пхенчхане спортсменов из России поддержат наши волонтеры

2 Февр. 2018 2018-02-02T14:43:39+03:00

Среди российских волонтеров, которые отправляются в Южную Корею, немало тех, кто помогал создавать праздник в Сочи в 2014 году

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Свое право на участие в этой Олимпиаде российским атлетам приходится буквально вырывать - не просто на соревнованиях и в тренировочных залах, а в судах. В такой нервной атмосфере нашим спортсменам как никогда нужна поддержка. И рядом с ними в Южной Корее будут не только наши болельщики, но и российские волонтеры.

Им предстоит сопровождать атлетов на соревнованиях, помогать делегациям, работать со зрителями. Ребята самостоятельно подали заявки на участие в Олимпиаде в качестве волонтеров - а теперь их присутствие в Пхенчхане приобрело дополнительное значение.

- Несмотря на ту непростую ситуацию, которая сложилась вокруг Олимпийских игр, российские волонтеры, которые самостоятельно подали заявки и поедут в Республику Корея, обладают сильной жизненной позицией. Они с удовольствием представят нашу страну, поддержат российских спортсменов, а также продемонстрируют высокий уровень подготовки российских волонтеров. Волонтерство, как и спорт, находится вне политики, и именно через общение, совместную созидательную деятельность, мы можем строить отношения между нашими странами на уровне людей, формировать дружбу, атмосферу общих дел и позитива, учится доверять друг другу, - говорит председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Кстати, среди российских волонтеров, которые отправляются в Южную Корею, многие помогали создавать праздник в Сочи в 2014 году.

- Мне давно не 16 лет, чтобы работать бесплатно, но участие в роли добровольца в проведении такого крупного мероприятия дарит бесценный опыт, а атмосфера, царящая вокруг запоминается на всю жизнь. В Сочи я попала не совсем на стандартную позицию. Мы в составе трех человек сопровождали спорт-продакшн-группу. После Олимпиады у меня осталось очень много неожиданных и интереснейших друзей и знакомых, со многими из которых я дор сих пор не потеряла связи, - говорит будущий волонтер ОИ-2018 Валерия Янина. В Корее ей предстоит быть ассистентом одной из групп Международного Олимпийского комитета: общаться с медицинским персоналом, спортсменами.

Что заставляет молодых и взрослых людей ехать на край света, трудиться совершенно безвозмездно в течение двух недель, без отдыха, отдавать всего себя? Мотивы самые разные.

Так, переводчик из Петрозаводска Анастасия Потапова говорит, что стала волонтером из-за сына.

- Началось мое увлечение с того, что я была волонтером на Международных детских играх, где он участвовал в соревнованиях по биатлону, - рассказывает она. - Сейчас ему 14 лет, и он очень гордится моей ролью в таком важном международном событии как Олимпиада. И пусть я буду отвечать за распределение зрителей по местам во время соревнований по фигурному катанию, он понимает, что время, проведенное там, подарит незабываемые эмоции, впечатления, позволит увидеть страну и найти много друзей.

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