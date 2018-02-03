Испытание гипнозом

3 Февр. 2018 2018-02-02T18:00:33+03:00

Потерять лицо здесь можно не только в переносном, но и в прямом смысле

начнется телешоу, где знаменитостей введут в состояние транса, а затем пошутят над ними

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Вряд ли артисты понимали, что их ждет, когда соглашались на участие в шоу «Звезды под гипнозом». Ведь потерять лицо здесь можно не только в переносном, но и в прямом смысле.

По сюжету, гипнолог Иса Багиров (зрители его могут помнить по шоу «Черно-белое» и «Экстрасенсы против детективов») прямо в студии вводит знаменитостей в транс, а потом дает им различные задания.

- То, что мы применяем во время съемок – это психотехника, которая позволяет снять внутренние блоки, высвободить воображение человека, - говорит Иса. - В таком состоянии человек может верить в самые невероятные вещи, видеть то, чего нет, и вести себя самым неожиданным образом. Человек может даже на время забыть то, что, казалось, забыть невозможно!

Именно это и увидят телезрители. Певица Сати Казанова «забудет», как она выглядит, и не узнает себя по фото. Александр Панайотов не вспомнит свое собственное имя. Все это выглядит довольно комично.

Будут приколы и пожестче: Роману Будникову внушат, что он — отличный вор, и он попытается украсть кучу вещей в кафе: от ложек и вилок до картины, висящей на стене. Диме Колдуну в состоянии гипноза всего-то нужно будет пройти по канату, лежащему на полу. Но музыкант поверит, что эта веревка натянута над пропастью. И будет так напуган, что едва не получит сердечный приступ. Кстати, на съемках шоу все время дежурит врач: вдруг кому-то из знаменитостей и правда станет плохо?

Подобное шоу идет уже во многих странах. В России на эксперимент Первого канала согласились Тимур Родригез, Алла Духова, Аскольд Запашный, Саша Савельева, Наталья Бочкарева, Анна Ардова, Марк Тишман, Яна Кошкина, Марина Ким и другие знаменитости.

«Звезды под гипнозом»

Первый канал

Воскресенье 19.15