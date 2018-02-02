Какие интересные сериалы можно посмотреть в выходные

2 Февр. 2018 2018-02-02T20:35:42+03:00

Сериал «Экзорцист» не сильно раскрученный, но тем не менее заслуживает самого пристального внимания

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«Экзорцист» - снимет порчу, отведет сглаз, похоронит и воскресит

(Вышло два сезона, первый – просто жуть какой хороший)

Про этот милый в кавычках сериал мало кто знает, он не такой раскрученный, как «Шерлок» или «Игра престолов», но тем не менее заслуживает самого пристального внимания. Во-первых, потому, что эта десятисерийная страшилка может соперничать не только с прародителем – одноименным фильмом 1973 года Уильяма Фридкина, но и с другими, самыми лучшими образчиками жанра horror.

Сюжет схож с оригинальным фильмом. В Чикаго в одном из католических приходов служит молодой, подающий большие надежды священник Томас Ортега. Он ревностный поборник веры, не верящий особо в сверхъестественные силы. В последнее время ему приходят видения, в которых он присутствует на жутком сеансе экзорцизма, который при нем совершает какой-то другой священник-оторвяга. Правда, весьма неудачно…

С первых минут понятно – снято мастерски и смотреть на это действительно по-хорошему страшно. То есть сделано в лучших традициях жанра.

Томас еще не может отойти от видений, а к нему уже приходит его прихожанка Анжела Ренс и просит помочь с дочкой, которая как-то странно себя ведет. Да и вообще дома не все в порядке, вроде как там завелось нечто страшное.

Отец Ортега, конечно, дает слово, что зайдет, хотя и не особо верит мисс Ренс. Однако, первый же визит возвращает святого человека с райских небес если не на землю, а то и куда глубже, в адовы чертоги. Тогда все встает на свои места, как и тот загадочный экзорцист из страшных снов, который оказывается вполне реальным человеком по имени Маркус.

Святые отцы, несмотря на то, что у них разные взгляды и методы, должны объединиться для борьбы с Князем Тьмы, для которой уж точно все средства хороши.

Кому понравится: любителям фильмов ужасов («Ребенок Розмари», «Шесть демонов Эмили Роуз», «Омен»), поклонникам сериалов «Американская история ужасов» и «Константин».

Кристофер Мелони, проходивший не один год с каменным лицом в костюме детектива в сериале «Закон и порядок», показывает недюжинный талант комедийного актераФото: кадр из фильма.

«Хэппи» - когда и коп синий, и конь синий, а Санта уже не тот

Эта рождественская сказка в жанре черной комедии с элементами боевика придется по вкусу всем любителям пестрого безумия на экране.

В основу «Хэппи» лег одноименный комикс шотландца Гранта Моррисона, имя которого в этом жанре не пустой звук – Грант поработал над «Бэтменом», «Суперменом», «Великолепной четверкой» и "Флэшем». А в 2013-м, посмотрев на проделанную работу, художник сделал правильные выводы и создал свой неповторимый комикс про копа и коня.

А чтобы драки, взрывы и прочие бабахи выглядели поярче, срежиссировал весь этот беспредел Брайан Тейлор, сорежиссер двух частей «Адреналина» с Джейсоном Стэтхемом.

Герой (во всех смыслах) «Хэппи» - нью-йоркский полицейский Николас Сакс когда-то наводил ужас на преступный мир Большого Яблока (он сам не любят когда Нью-Йорк кто-то так называет). Но наркотики и алкоголь сделали свое дело, и Ник оказался на свалке истории своих славных побед. Теперь он не расстается с бутылкой, и такая любовь ведет его к суициду. Это был бы идеальный конец для мистера Сакса, думает он, выполняя очередное заказное убийство.А чтобы драки, взрывы и прочие бабахи выглядели поярче, срежиссировал весь этот беспредел Брайан Тейлор, сорежиссер двух частей «Адреналина» с Джейсоном Стэтхемом.

Однако самоубиться опять не получается, а вот пулю схватить – очень даже. Когда врачи откачивают Ника, вместо сексуальной медсестры он видит перед собой очаровательного синего коняшку с розовым рогом на макушке, который премило беседует с ним.

Благоразумно (!) подумав, что это логичный итог его «славных дел», Ник пытается прогнать его с помощью кучи других лекарств, но вскоре понимает, что единорог очень даже реален, во всяком случае для него, и прилетел он с важной просьбой – дочка Ника попала в беду, ее похитил отвратительный маньяк в костюме Санты.

И как в доброй детской сказке с хорошим концом, Ник Сакс собирает в кулак все человеческое, что в нем осталось (не сразу, не сразу), и отправляется крушить нечисть, ответственную за похищение ребенка.

Кристофер Мелони, проходивший не один год с каменным лицом в костюме детектива в сериале «Закон и порядок», показывает недюжинный талант комедийного актера. Ну а в сегодняшнем тотальном засилье экранизированных комиксов, среди всех этих суперчеловеков, Ник Сакс вообще выглядит единственным нормальным. Даже в своем безумии.

Кому понравится: Любителям нестандартного и яркого. Тем, кому пришлись по душе фильмы «Агенты А.Н.К.Л.», «Кингсман», «Дэдпул». А также сериалы «Проповедник», «Легион», «Утопия», «Отбросы», «Дирк Джентли».

А ГДЕ СМОТРЕТЬ?

Это уж решайте сами. Кто-то настроит спутниковую тарелку, кто-то отыщет в интернете, кто-то увидит в онлайн-кинотеатре.