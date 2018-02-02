Реабилитированные чемпионы Сочи-2014: Готовы ехать в Пхенчхан хоть сейчас

2 Февр. 2018 2018-02-02T20:56:26+03:00

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Скелетонистка Мария Орлова:

Сегодня ходила на тренировку с другими эмоциями и чувствами. Появились легкость, облегчение. У меня есть шанс участвовать в Олимпиаде. Наш Олимпийский комитет уже подал заявку, и мы ждем решения. Готовы ехать в Пхенчхан хоть сейчас. Физическое самочувствие хорошее, тренируемся, продолжаем набирать форму. (подробности)

Скелетонист Александр Третьяков:

Если честно, сейчас сил на эмоции нет. Я много прошел за год, и тяжело воспринимать это все потому, что ты знаешь, ты чистый, что все это огромная несправедливость.

Скелетонистка Ольга Потылицына:

- Я верила, что справедливость восторжествует! Что все встанет на свои места. Я ведь никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. С детства мечтала об олимпийской медали. Прошла сотню допинг-тестов, ни один не вызвал подозрений. Я надеялась на лучшее, верила в хорошее до последнего. И сейчас, скажу честно, я просто на позитиве.

Конькобежка Ольга Фаткулина:

- Пока я была отстранена, хотелось все бросить - руки опускались! Жизнь казалась адом. Я не понимала, что со мной происходит. На Олимпиаду попасть будет проблематично. А я не отчаиваюсь. Планирую участвовать в альтернативных Играх и других стартах в сезоне.

Бобслеист Александр Касьянов:

- Я думал, все сложится лучше и меня допустят. Увы. И все же, пусть частично, победа - пожизненную дисквалификацию сняли. Бороться я не перестаю, буду судиться. Но международный сезон для меня закончен.

ЗВОНОК В ПХЕНЧХАН

«Ребята, приезжайте, подселю к себе в номер!»

Чемпионка Европы по шорт-треку Екатерина Ефременкова одной из первых добралась до столицы Игр-2018

- Летели из Москвы 7,5 часа. Пересекли шесть часовых поясов. Это чувствуется, поэтому тренеры сказали пока особо не нагружаться, больше отдыхать, акклиматизироваться. Полноценные тренировки начнем с понедельника. Нас поселили в Олимпийской деревне в настоящих апартаментах. На четырех девчонок - три спальни, два санузла, большая гостиная. Правда, кресел и диванов почему-то нет. Только стулья. Я забила себе одну спальню. На первом этаже нашего корпуса большая игровая комната. Там бильярдные столы, столы для пинг-понга и приставка PlayStation. Кормят вкусно, особенно хороши рис и рыба. Переживаю за ребят, которых не допустили, в особенности за Виктора Ана и Татьяну Бородулину. И, конечно же, за всех наших конькобежцев. До сих пор не верится. У ребят забрали не мечту, у некоторых отобрали полжизни. Ребята, приезжайте! Если что, подселю к себе в номер!

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