2018-02-03T01:17:43+03:00
Общество

В архангельском театре драмы прошла премьера инклюзивного спектакля

На одной сцене сыграли дети с ограниченными возможностями, ученики театрального кружка и профессиональные актёры
Анна НЕЧАЙ
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На сцене архангельского театра драмы состоялась премьера инклюзивного спектакля «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»На сцене архангельского театра драмы состоялась премьера инклюзивного спектакля «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»
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Работа над постановкой «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» в архангельском театре драмы началась в начале 2017 года, когда региональная общественная благотворительная организация «Время добра» задумала сделать по-настоящему уникальный проект – объединить на одной сцене талантливых детей с ограниченными возможностями, учеников театрального кружка Детского и юношеского творчества и профессиональных актёров.

- Этот масштабный проект – симбиоз нескольких творческих коллективов. В результате у нас получился необычный и яркий микс с массовыми сценами, танцевальными номерами, интересными декорациями, - рассказал режиссер спектакля Анастас Кичек.

Подготовка к премьере потребовала не только много времени и сил, но и финансовой поддержки. И тут все сложилось более чем удачно: доброе начинание было поддержано Фондом президентских грантов. Кстати, о спектакле «Урфин Джюс» узнал и сам Владимир Путин. На форуме активных граждан «Сообщество» он встретился в Москве с теми, кто получил президентские гранты на развитие своих инициатив. Среди них была Инна Соловьева и один из актеров студии «Время добра», «хрустальный мальчик» Ян Кузнецов с мамой. Они рассказали Владимиру Владимировичу о своем проекте, о спектакле и о том, как он важен для особенных ребят.

- Наш проект уникальный, яркий, значимый. Представить его президенту, было не стыдно, - вспоминает Инна Соловьева.

А грант обеспечил год работы театральной студии «Время добра», где два раза в неделю с юными актерами занимался режиссер театра драмы Анастас Кичик. На средства гранта созданы декорации и костюмы: художником спектакля стал Андрей Тимошенко, а художником по костюмам - Николай Терюхин.

-Благодаря гранту проект стал по-настоящему масштабным, а сам спектакль – зрелищным, - считает руководитель благотворительной организации «Время добра» Инна Соловьева.

Помогли и волонтеры: к процессу подготовки премьеры подключился Совет отцов Архангельской области.

- Отцы встречали гостей, помогали тем, кому трудно, снять верхнюю одежду, добраться до своего места в зрительном зале, принести коробки с цветами для актеров, - вспоминает руководитель Совета отцов Андрей Есипов. - В конце мне удалось попасть за кулисы – атмосфера праздника, всеобщая радость переплескивались там через край. Все поздравляли друг друга с премьерой, фотографировались друг с другом и гостями. От того, что все прошло удачно и от причастности к столь грандиозному событию, дети просто светились счастьем! Только ради этого нужно было все сотворить! Я очень рад, что пусть хоть и совсем чуть-чуть, но мне удалось прикоснуться к такому чуду.

Работа над спектаклем подарила юным актерам массу незабываемых эмоций, знания законов, правил, примет театральной жизни, общение с известными актерами, которые делились секретами своей профессии.

- Ребята долго занимались актерским мастерством, - рассказал артист Михаил Кузьмин, педагог театральной студии и исполнитель главной роли в спектакле «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». - За это время они очень выросли, изменились, появилось доверие друг к другу, они поняли, что такое театр. Выход на сцену в спектакле «Урфин Джюс» стал для многих первым подобным опытом. Кстати, я могу признаться, что дальше в планах у нас - покорение больших городов!

Очень хочется верить, что столь масштабные планы обязательно будут реализованы. Пока же следующий показ спектакля на сцене театра драмы запланирован на 9 марта. Спектакль будут показывать ученикам средних школ, других учебных и воспитательных учреждений Архангельской области. Основная цель – развить у детей понимание такого явления, как инвалидность, а так же помочь преодолению барьеров и стереотипов общества. Все собранные от показов спектакля средства пойдут на поддержку и дальнейшее развитие театральной студии «Время Добра», на новые проекты с участием детей и подростков с ограниченными возможностями.

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