На «Острове спасения» из запуганных дворняг воспитывают домашних любимцев

4 Февр. 2018 2018-02-03T01:49:55+03:00

Сейчас в благовещенском приюте для животных - 240 собак и около сотни кошек, которым неравнодушные люди дали кров, тепло, еду - а главное, любовь

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На дрессировочной площадке, как на детской - шум, гам, писк. На прогулке собачий молодняк. Смешная, рыжая Доча – непоседа: носится с лаем по площадке без передышки. И домой забрать ее решит не всякий…

- Быстрее всего находят дом милые, ласковые щенки, которые в руку носом тычутся, а Доча сама ни за что не подойдет. Но ничего, отогреем, - рассказывает председатель общественной организации любителей животных «Остров спасения» Нина Стельмахова.

«Отогреть» - значит, приучить не бояться людей, ходить на поводке, не проявлять агрессии. Сейчас в «Острове спасения» 240 собак и около сотни кошек. Некоторые из них в таком состоянии поступают, что страшно смотреть. Но здесь принимают всех. Лечат, кормят, стерилизуют, стараются найти им дом. В общем, отогревают.

-За лето мы построили 10 вольеров. А когда получили президентский грант, то смогли возвести еще 14 вольеров, построили дрессировочную площадку с горкой, бумом, лестницей, барьером для начальной дрессировки, - поясняет Нина Владимировна. – Стерилизовали часть животных, договорились о сотрудничестве со студентами-кинологами аграрного колледжа, с ветеринарами. Через свой сайт и соцсети находим питомцам хозяев. Знаете, что радует больше всего? Что на нашу дрессировочную площадку стали приходить дети из окрестных дворов. Приходят, просто чтобы поиграть с собаками, подержать их на руках.

И точно, мальчик, на вид третьеклассник, не старше, тискает щенка, а тот благодарно лижет его в нос. По всему заметно, что расставаться не хочет ни тот, ни другой.

- Вот это самое лучшее воспитание доброты у человека, - утверждает Нина Стельмахова. – Мы на примере приюта поняли: просто дать кров и миску с едой для бездомного животного – мало. Людей надо воспитывать, тогда и бездомных животных не будет.

Два штатных сотрудника и две сотни добровольных сотрудников на достигнутом останавливаться не собираются, и трудности их не пугают. Да, после получения гранта им часто говорят: «Вам же денег дали, чего вам еще?!».

Приходят иногда и случайные люди: девочки с накладными ногтями, или бомжи. Надолго они здесь не задерживаются. Но большинство пришедших остаются навсегда.

- Я тут двоих детей родила, - смеется сотрудница местного МЧС Юля. Она до последних дней беременности приходила в приют, чтоб гулять с собаками, приучая их к поводку.

«Да как же их бросишь?!» - разводит руками пожилая дама, которая уже много лет приходит в «Остров спасения». Она тут – почетная швея: все подстилки и попонки – ее рук дело.

-Я сама сначала по выходным приходила просто покормить собак, а потом вдруг поняла, что это - часть моей жизни, - признается Нина Стельмахова. – Уже одиннадцать лет. Знаете, дело сдвигается с мертвой точки. Сейчас на нас стали обращать внимание власти, и мы хотим создать большой реабилитацонный центр для животных, чтобы там были и приют, и ветлужба, и дрессировка, и клуб собаководства, и консультации, и мастер-классы, а главное – воспитание, просвещение людей! Землю под центр мы уже присмотрели, а осенью проведем дальневосточный зоофорум. На него приедут представители зоозащитных организаций, и я думаю, их опыт нам пригодится.

ВАЖНО

ООЛЖ «Остров спасения»

В приюте для животных всегда рады любой помощи. Помочь бездомным кошкам и собакам можно несколькими способами. Например, перечислить деньги на:

«Голодный телефон» 8 914 585 06 45

Карту Сбербанка 4276 0300 1019 4005.

Принести корм и медикаменты можно непосредственно в приют по адресу: Благовещенск, ул. Островского, 155. Время работы — с 10:00 до 17:00

С 9 до 11 часов в будние дни в «Острове спасения» работает инструктор, именно в это время можно посмотреть и забрать понравившуюся собаку