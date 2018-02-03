2018-02-03T02:37:52+03:00
Телевизор

«Сестра! Может, все-таки в морг!?»

В прошлом году мне пришлось лечь в больницу, и с тех пор сериалы на медицинскую тему я стараюсь обходить стороной. Но тут канал «Россия-1» в очередной раз выдвинул в эфир «Склифосовского», и призадумалась я
Валентина ЛЬВОВА
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Созерцая глумливую улыбку Максима Аверина, я наконец поняла, почему был такой бардак у нас в реанимации. Почему врачи не шли. Почему стакан воды медсестра не могла четыре часа принести человеку. Все просто. У каждого врача есть любовница, у каждой любовницы есть любимый ребенок или племянник, все эти дети имеют обыкновение получать раны, несовместимые с логикой и жизнью, после чего штат больницы обязан дружно лечить отпрысков врачей из всех отделений больницы. А также отпрысков своих любовниц, домработниц, одноклассниц и прочих боевых подруг.

Есть ли проблемы у остальной части населения? Да, есть. Например, пришли посторонние юноша и девушка, он ей положил кольцо в тарталетку, она съела, не глядя, теперь требуется рентген, а то барышня не верит, что кольцо все-таки было. Ха-ха, все нормально, больница хихикает и ждет естественного выхода колечка. Романтика.

Мне друг сказал, что видел в кадре серии две назад просто больных. Говорит, румяные были и пышущие здоровьем, несмотря на угрозу ампутации. И я верю, знаете ли. Каждый человек способен спокойнее пережить госпитализацию, если над ним не склонились со скальпелем участники иных, семейных конфликтов. Мало ли что ты накануне свекрови сказала или свекру, а тут они стоят, над изголовьем. Одна - со шприцем в руках, другой уже тает в твоих наркотических снах, напоследок позволив солнцу позолотить хирургические инструменты.

Или еще вариант. Человек выпил уксуса, пытаясь покончить с собой из-за угроз коллекторов. Его откачали, порезали-зашили, положили в отдельную (!) палату, чтобы он приходил в себя. Жену и сына туда пока не пускают, а вот коллектор в белом халате спокойно приходит, минуя как-то охрану, тетеньку в регистратуре и медсестер, а потом нависает над страдальцем и зловеще желает скорейшего выздоровления. А все герои сериала как на подбор, такие неподкупные-неподкупные, мы же, зрители, их знаем давно, они же не могли коллектора пропустить за мзду?! Да еще и белым халатиком его прикрыть для маскировки?!

И тоже, знаете ли, верю. Не было мзды. Просто почти вся больница была занята обсуждением драматических событий из жизни персонажа Аверина. Оставшееся меньшинство тревожилось за здоровье врача, которого играет Андрей Ильин.

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