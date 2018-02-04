Маленькая Настя учится ходить, не чувствуя ног

4 Февр. 2018 2018-02-04T11:54:53+03:00

Многодетные родители делают все возможное, чтобы помочь дочке, но на лечение не хватает средств

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Насте Макиенко из подмосковного города Люберцы скоро исполнится три годика. Взрослая барышня уже. Ласкучая, хохотушка. Обожает, когда мама читает ей сказки. Заучивает наизусть полюбившиеся стихи. «Уронили мишку на пол…» Это она вспоминает, когда шлепается на ковер после очередной попытки встать на ножки. Настырная. Просто ходить еще толком не умеет.

Малышка родилась с врожденной патологией позвоночника - спинномозговой грыжей. Это значит, что чувствительность ног у нее снижена или отсутствует полностью. Будущее таких детей раньше было одно - инвалидная коляска. Однако родители молодцы. Они практически с рождения таскают Настену на развивающие процедуры. Поднялась утром, и – вперед. Прямо у детской кроватки стоит специальный велотренажер, на котором малышка накручивает километры. Массажи, физкультура, - времени иногда не остается даже на любимое рисование. И вот, после многочисленных занятий девочка умеет самостоятельно садиться, переворачиваться, вставать у опоры и даже может сделать несколько шагов с ходунками.

Но этого мало. А врачи говорят – прогресс обнадеживает. Есть надежда, что Настя обязательно пойдет своими ножками! Надо лишь ее поддержать. Родители делают все возможное. Даже старшие – пятилетний Сережа и Юля, 13 лет, сколько могут, возятся с Настей: принести, подать, помочь на диван забраться. Не хватает лишь профессионального участия. Специалисты недавно посоветовали – нужен курс лечебной физкультуры плюс углубленные занятия с дефектологом. Три раза в неделю, четыре месяца. Все это вместе стоит более 130 тысяч рублей. Для кого-то вполне подъемно, только не для них. В семье один работник – папа, и его небольшой зарплаты продавца на все не хватает.

Помогите малышке пойти своими ножками!

Звоните: +7 (962) 941 96 62 Виктория.

- Сделать перевод online по банковской карте со странички Насти на сайте фонда: http://www.golfstreamfond.ru/they-need-help/1559-makienko

- Отправить СМС-пожертвование на номер 3443 со словом «ЛЕЧЕНИЕ 200» (где 200-любая сумма, какую захотите пожертвовать). Далее следуйте инструкции, которую получите в ответном смс-сообщении (о подтверждении перевода средств)

- Расчетный счет БФ «Гольфстрим» в ПАО "Сбербанк"

ИНН 5017998033

КПП 771401001

Расчетный счет в рублях:40703810638000004775

Корр. счет 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525225

Получатель: БФ «Гольфстрим»

Назначение: Благотворительное пожертвование Макиенко Насте. НДС не облагается.

Также можно сделать пожертвование через СберОнлайн, введя ИНН фонда БФ «Гольфстрим» 5017998033