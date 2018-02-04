2018-02-04T14:23:24+03:00
Профессии будущего

«Снежный десант» Тимирязевской академии высадился на Алтае

450 бойцов студотрядов со всей России принимают участие в патриотической акции, в том числе – студенты главного аграрного
Ксения БОГДАНОВА
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Студенты-тимирязевцы на Алтае принимают участие в акции "Снежный десант". Фото: timacad.ruСтуденты-тимирязевцы на Алтае принимают участие в акции "Снежный десант". Фото: timacad.ru
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Студенты Российского государственного аграрного университета – МСХА им. Тимирязева во время каникул принимают участие во Всероссийской патриотической акции «Снежный десант». На Алтай в эти дни съехались 19 студенческих отрядов – 450 бойцов со всех уголков России. Акция проходит в 20 районах Алтайского края. В 2018 году, объявленном президентом РФ Владимиром Путиным Годом волонтера, помощь студенческих отрядов стала особенно значимой.

Ребята убирают снег на улицах городов и сел, очищают памятники и мемориалы, помогают одиноким пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны, организуют мастер-классы и спортивные игры для школьников. Первый день акции прошел под девизом «Синяя птица» мороза не боится!» Студент Тимирязевской академии Александр Кропивницкий, учащийся факультета гидротехнического, агропромышленного и гражданского строительства, рассказал о работе своего объединенного отряда «Синяя птица». Бойцы встретились со школьниками, рассказали им об учебе в вузе и организовали спортивные игры. В селе Воеводское студенты очистили от снега памятник героям Великой Отечественной войны.

Студентки технологического факультета РГАУ-МСХА София Соколовская и Ольга Салдина попали в отряды «Буревестник» и «Ледовый»: ребята оказывают шефскую помощь ветеранам и помогают пожилым людям справиться со снежными завалами.

Помимо работы ребята успевают узнавать много нового об истории и сельском хозяйстве Алтайского края. Кроме того, тимирязевцы появились на телеэкранах в программе местного телеканала «Катунь – 24».

- Проводим каникулы с пользой. Спасибо родной Тимирязевке за эту поездку! – передали ребята привет своей «альма матер».

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