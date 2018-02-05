Президент Спортивного арбитражного суда: "Мы услышали обеспокоенность Томаса Баха"

5 Февр. 2018 2018-02-05T07:39:00+03:00

Джон Коутс заявил, что реакция главы МОК будет изучен, а полная версия решений по россиянам опубликуется в ближайшее время

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В ответ на критику со стороны МОК и президента организации Томаса Баха лично Спортивный арбитражный суд выпустил свое специальное заявление. Глава суда Джон Коутс отметил, что его ведомство проанализирует все критические высказывания со стороны Баха.

- Спортсмены имеют право на справедливое судебное разбирательство на всех уровнях, особенно в CAS. Суд услышал замечания президента МОК Томаса Баха, и принимает во внимание высказанную им обеспокоенность, которую теперь будет тщательно изучать, - приводятся слова Коутса в официальном заявлении суда.

При этом, Коутс сказал, что полная версия всех решений по российским спортсменам, которые были оправданы ранее, будет опубликована в ближайшее время. Именно мотивировочная часть является камнем преткновения. Поскольку получив ее, МОК планирует подать апелляцию на это решение, ввиду категорического несогласия с победой россиян в суде. Об этом накануне на пресс-конференции в Пхенчхане заявил Томас Бах.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд, созданный в Лозанне, является решающей инстанцией для разбирательств по любым спортивным вопросам. Однако же, как видим из последних решений CAS и заявлений МОК, это положение дел может быть исправлено после победы россиян в арбитраже.

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