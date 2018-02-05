Google “спрятал” математическую шутку в своем последнем отчете о доходах

5 Февр. 2018 2018-02-05T10:33:59+03:00

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В своем отчете о доходах за четвертый квартал материнская компания Google Alphabet объявила о планах выкупить часть своих акций на 8589 869056 долларов. Вероятная причина, по которой Google выбрала именно эту конкретную сумму для операции, заключается в том, что ее математики называют “идеальным числом”.

Идеальные числа являются суммой всех их правильных делителей или целых чисел, которые равномерно делятся на исходное число, кроме самого себя. Что это значит? Например, наименьшее совершенное число - 6. Оно делится на 1, 2, 3 и на само себя. Но если взять первые три делителя и сложить их, то получится: 1 + 2 + 3 = 6.

8589869056 является таким числом. У него 33 собственных делителя, не считая самого себя. И их сумма равна этому же числу.

Google не первый раз оставляет пользователям математические “пасхалки”. В 2011 году компания сделала ставку на 3,14159 миллиардов долларов на аукционе для технологических патентов Nortel Networks - эта сумма напоминает “число пи”. Вскоре после переименования в Alphabet в 2015 году компания объявила об обратном выкупе акций в размере 509901951359 долларов, что является квадратным корнем из 26, умноженном на 10 в 18 степени - отсылка к количеству букв в английском алфавите.