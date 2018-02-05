Где в медицине знают толк

5 Февр. 2018 2018-02-05T11:04:35+03:00

В Геленджике открылась суперсовременная клиника, оснащению которой позавидуют не только в России, но и за рубежом

Изменить размер текста: A A

Этим летом, отправляясь на Черноморское побережье, многие жители России смогут не только косточки погреть, но и заняться своим здоровьем. В Геленджике заработал суперсовременный медицинский центр, аналогов которому в стране не найти. Кстати, кубанский курорт был выбран не случайно. - Краснодарский край для нас является одним из ключевых регионов в работе. Здесь работают 14 тысяч наших сотрудников, а с семьями речь идет вообще о 40 тысячах человек, - заявил председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин. - Здесь могут получать помощь не только сотрудники нашей компании, но и остальные жители.

Новый медцентр торжественно открыли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин и министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Фото: Евгения СОРОКА

Когда не надо резать по живому

В новом медцентре обследовать организм можно от и до. Диагностика займет несколько минут. Все это благодаря современному оснащению, которому могут позавидовать лучшие российские клиники.

Каждый кабинет оборудован по последнему слову техники - закупили модели аппаратов исключительно 2016 и 2017 годов выпуска.

Особая гордость комплекса - ангиограф, рентген-оборудование для подробного изучения артерий, вен и сосудов. В такой комплектации он первый и пока единственный в стране.

- Есть такая манипуляция, как коронарография (это метод исследования, который наиболее точно диагностирует ишемическую болезнь сердца. - Авт.). Ранее ее приходилось делать в несколько процедур, у нас такое рентген-обследование займет в разы меньше времени. При приступе каждая минута дорога, - рассказывает «Комсомолке» заведующий хирургическим отделением многопрофильного медицинского центра «Согаз» Андрей Проценко.

В прямом эфире

Впечатляет и фантастическая гибридная операционная. - По уровню она входит в десятку лучших в мире, - сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. - Это самые последние модели приборов, которые позволяют работать одновременно нескольким командам хирургов и выполнять сразу несколько операций.

Здесь же установлено оборудование для телемедицины. Это позволит в прямом эфире проводить операции под руководством лучших врачей Москвы, Петербурга, а также зарубежных клиник.

Ехать за лечением в Европу теперь просто нет смысла. В стенах центра можно проводить все виды операций, а квалификация врачей ничуть не хуже заморских эскулапов. Пригласили на работу лучших специалистов из Москвы, Краснодара и других городов России. Для них в двух шагах от клиники построили семиэтажный дом.

Планировалось, что учреждение заработает лишь осенью 2018 года, но Роснефть закончила строительство всего за 13 месяцев. Фото: Евгения СОРОКА

Лечусь по страховому

Получить помощь здесь могут все, кто застрахован в «Согазе». Только в Краснодарском крае - более 100 тысяч человек. В перспективе возможно будет и лечение по полисам ОМС. Сейчас этот вопрос в работе.

- У нас есть специальный переход, который соединяет наши стационары, для того чтобы могли оказать помощь пациентам, которые лежат в городской больнице Геленджика, - рассказал генеральный директор Международного медицинского центра «Согаз» Владислав Баранов.

Добраться до медцентра пациенты смогут на машине, а если понадобится, больного примут и по воздуху. Для этого предусмотрена вертолетная площадка для санавиации.

Лечебный комплекс такого уровня построен «Роснефтью» в рамках социальной программы. Возведение центра и его оснащение обошлось в пять миллиардов рублей. Договор на строительство объектов подписали в октябре 2016 года. Планировалось, что свои двери учреждение распахнет лишь осенью 2018 года. Однако «Роснефть» закончила работу в рекордно короткие сроки - всего за 13 месяцев. Своих первых пациентов медцентр примет уже в понедельник, 5 февраля.