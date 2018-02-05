Путину доложили о переходе на новое топливо

5 Февр. 2018 2018-02-05T14:48:37+03:00

Вагит Алекперов на встрече с президентом рассказал, что инвестиции компании за прошлый год составили почти 500 миллиардов рублей. Фото Михаил Климентьев/ТАСС

И о развитии нефтяного месторождения, которое он лично запускал в строй

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Глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов на встрече с президентом рассказал, что инвестиции компании за прошлый год составили почти 500 миллиардов рублей, а в акватории Каспия построена и начала бурение новая морская платформа на месторождении Филановского, запускать которое полтора года назад приезжал лично президент. Теперь на очереди комплексное освоение Северного Каспия.

- Принято инвестиционное решение о строительстве там газохимического комплекса, у которого будет два направления – химикаты и полиэтилен, полипропилен, - заявил глава «ЛУКОЙЛА».

Этот комплекс будет стоить почти 120 миллиардов рублей и создаст сразу 600 рабочих мест.

- Это вы своевременно сделали, - отреагировал Путин, когда Алекперов доложил о комплексной модернизации нефтеперерабатывающих заводов компании.

- Гордимся, что сегодня это сделано, - сказал нефтяник. - Это даёт возможность стабильно обеспечивать нашу страну самым качественным топливом…

- И даёт возможность переходить на новое топливо, - подчеркнул глава государства.

- Мы запустили в 2017 году бензин нового качества – это «Экто-100», то есть октановое число уже не 95, не 98, а 100, - подтвердил Алекперов. - Это экономия бензина, экологическая чистота, и достаточно хорошо двигатель воспринимает.