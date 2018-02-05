Путину доложили о переходе на новое топливо
Глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов на встрече с президентом рассказал, что инвестиции компании за прошлый год составили почти 500 миллиардов рублей, а в акватории Каспия построена и начала бурение новая морская платформа на месторождении Филановского, запускать которое полтора года назад приезжал лично президент. Теперь на очереди комплексное освоение Северного Каспия.
- Принято инвестиционное решение о строительстве там газохимического комплекса, у которого будет два направления – химикаты и полиэтилен, полипропилен, - заявил глава «ЛУКОЙЛА».
Этот комплекс будет стоить почти 120 миллиардов рублей и создаст сразу 600 рабочих мест.
- Это вы своевременно сделали, - отреагировал Путин, когда Алекперов доложил о комплексной модернизации нефтеперерабатывающих заводов компании.
- Гордимся, что сегодня это сделано, - сказал нефтяник. - Это даёт возможность стабильно обеспечивать нашу страну самым качественным топливом…
- И даёт возможность переходить на новое топливо, - подчеркнул глава государства.
- Мы запустили в 2017 году бензин нового качества – это «Экто-100», то есть октановое число уже не 95, не 98, а 100, - подтвердил Алекперов. - Это экономия бензина, экологическая чистота, и достаточно хорошо двигатель воспринимает.