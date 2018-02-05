На Всероссийском совещании в Тимирязевской академии обсудили перспективы аграрного образования

5 Февр. 2018 2018-02-05T15:19:53+03:00

Директор Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства РФ Мирон Шикалов подчеркнул, что АПК нуждается в зоотехниках, ветеринарах и агрономах

Вузы Минсельхоза получат средства на техническое перевооружение, а студентов будут привлекать целевым набором

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В ногу со временем

С самого утра 31 января в административном корпусе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева было многолюдно. Здесь собрались участники Всероссийского совещания проректоров по учебной и методической работе вузов Министерства сельского хозяйства России.

- Я считаю, что проректор — это душа и мозг университета. У ректора много представительских функций, а текущей работой занимается именно его зам, - уверена ректор РГАУ-МСХА Галина Золина. - Поэтому мы и собрали в наших стенах этих людей, чтобы они были в курсе последних изменений в нашей области.

А чтобы разговор получился полезным и интересным, на совещание пригласили чиновников из Министерств сельского хозяйства и образования и других структур, с которыми взаимодействуют вузы.

География мероприятия охватывает всю страну: от Петропавловск-Камчатского до Калининграда, от Астрахани до Архангельска. Темой определили «Особенности организации образовательной деятельности по программам высшего образования в современных условиях».

- Последний раз такое совещания на базе Тимирязевки проходило в 2014 году. Конечно, за это время в нашей работе произошли существенные изменения. Назрела необходимость обсудить проблемы и перспективы аграрного образования, - сказала Галина Золина.

Место для проведения совещания выбрано не случайно. Ведь Тимирязевская академия не только главный аграрный вуз страны, но и мощнейший методический центр. По всей стране учатся по учебникам и пособиям, написанным сотрудниками вуза. Вот и к мероприятию Тимирязевка выпустила сборник федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по двум специальностям: «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и «Ветеринария и зоотехния».

- Сегодня в АПК работают люди, получившие образование еще в советские времена. Но в XXI веке мы должны иметь на вооружении самые современные техники и технологии образования, - уверена Золина.

Не останавливаться на достигнутом

Агропромышленный комплекс страны показывает отличные результаты, ставя новые рекорды по урожаю.

- Дальнейшая положительная динамика в АПК невозможно без развития науки и образования, - подчеркнул статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев. - По-прежнему семенной материал многих культур мы завозим из-за границы. По мясу курицы страна обеспечивает себя на 110 процентов, но инкубационное яйцо на 90 процентов импортное. И это только пара примеров задач, в решении которых мы ждем помощи от науки.

При этом чиновник подчеркнул, что научные исследования и проекты должны быть интегрированы в производство. Интерес бизнеса в таких разработках растет год от года.

Замминистра пришел на совещание с хорошими новостями:

- Мы хорошо поработали и сумели увеличить подушевое финансирование. Но останавливаться на достигнутом не собираемся, и в этом году планируем также поднять планку.

Больше того, вузам Минсельхоза обещают еще более существенную поддержку: учебным заведениям нужно обновлять материально-техническую базу, а это требует вложений.

- В ближайшие годы планируем инвестировать в это серьезные деньги, - заявил Лебедев.

Кстати, в 2017 вузы получили от Министерства сельского хозяйства 964 миллиона рублей на приобретение техники.

Но и от вузов ждут шагов вперед. Министерство сельское хозяйства планирует, что выпускники подведомственных учебных заведений будут отвечать требованиям работодателя.

- С третьего-четвертого курса нужно адаптировать учебные планы под конкретные инвестиционные программы, конкретные предприятия, - уверен заместитель министра. - Необходимо шире применять в нашей отрасли целевой набор, когда студент знает, с каким предприятием будет связана его жизнь и работа на ближайшие годы.

Престиж работы на земле

Тимирязевка готовит для себя студентов со школьной скамьи. В прошлом году университет получил лицензию по двум наиболее востребованным специальностям (ТОР – 50) среднего профессионального образования. В ближайшей перспективе планируется открытие колледжа.

Сейчас согласовывается решение об открытии гимназических классов, где дети целенаправленно готовились бы к поступлению в аграрный вуз.

Вообще качество абитуриентов для многих университетов и институтов отрасли — больной вопрос. Средний балл ЕГЭ, с которым абитуриенты приходят сюда, ниже, чем в целом по вузам.

- Но и здесь есть положительная динамика. В 2017 году этот показатель аграрных вузов вырос на полтора балла, - отметил директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ Александр Соболев.

Минобрнауки, как и их коллеги из Минсельхоза, видят большой потенциал в механизме целевого приема, который способен и привлечь абитуриентов, и подготовить для предприятий АПК именно тех специалистов, в которых они нуждаются.

- В 90-е годы и даже позже, чего греха таить, в сельскохозяйственные вузы шли по остаточному принципу: никуда больше не берут, пойду в аграрный учиться. Наша задача — поднять уровень и престиж сельскохозяйственного образования, - подчеркнула Галина Золина. - На примере наших выпускников мы видим, что человек, готовый работать на земле, может и стране пользу принести, и себе достойный уровень жизни обеспечить.

Многих участников совещания интересовала судьба непрофильных факультетов. Ни для кого не секрет, что в 90-е годы, когда стоял вопрос о выживании института или университета, руководство открывало популярные юридические и финансовые направления подготовки, чтобы заработать денег.

- Те времена прошли. Разумеется, мы стремимся к тому, чтобы наши учебные заведения развивались именно в своей отрасли, - отметил Лебедев.

Только цифры

301,7 тысяча человек - обучалась в 2017 году в образовательных организациях, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ по программам высшего образования

32,4 тысячи студентов — получали среднее профессиональное образование в учреждениях Минсельхоза

Больше 80% студентов — обучается по специальностям сельскохозяйственного профиля

32% человек — приняли на бюджетную форму обучения по инженерным специальностям, 26% - по зооветеринарным

53,5% первокурсников аграрных вузов 2017 года составляли выпускники сельских школ

7,7% студентов приняли в рамках целевого приема