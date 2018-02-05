2018-02-05T18:49:51+03:00
Общество

Россиянам не грозит переэкзаменовка при замене водительских прав

Соответствующее предложение Союза автошкол было отклонено Госавтоинспекцией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инициативу Союза автошкол РФ о пересдачи теории изначально встретили с опаскойИнициативу Союза автошкол РФ о пересдачи теории изначально встретили с опаскойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Госавтоинспекция не планирует вводить пересдачу экзамена на знание правил дорожного движения при замене водительских удостоверений, срок которых истек.

Ранее Российский Союз автошкол направил в ГИБДД письмо с соответствующим предложением. Авторы инициативы уверяли, что обязательной экзамен по теории позволит автолюбителям освежить память.

Так, сам глава Союза автошкол Александр Ачкасов признался, что спустя десять лет после получения водительского удостоверения поймал себя на незнании некоторых правил дорожного движения, которые просто забылись или были введены не так давно.

Между тем, в Государственной думе предложение эксперта встретили с опаской и заподозрили председателя правления объединения в намерении получить выгоду.

"Почему бы тогда не попросить граждан пересдавать экзамены ЕГЭ? Где конец этого безобразия? Не нужно изобретать 401 способ отъёма денег по Остапу Бендеру", - выступил с критикой предложения депутат Олег Нилов

Между тем, в Министерстве внутренних дел России видимо также сочли инициативу сложно реализуемой. Ведь по предварительной оценке на введение переэкзаменовки понадобится около 150 млн. рублей. При этом нагрузка на экзаменаторов вырастет вдвое и возникнет острая нехватка специалистов.

"В настоящее время внесение изменений в порядок допуска к управлению транспортными средствами, в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений, не предусматривается", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

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