2018-02-05T19:21:19+03:00
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В подворотне нас ждет «Мумий Тролль»

Илья Лагутенко со своей группой заглянет к Евгению Маргулису на «квартирник»
Глеб ГУБАРЕВ
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Группа Мумий Тролль. ФОТО mumiytroll.comГруппа Мумий Тролль. ФОТО mumiytroll.com
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Это год станет для Лагутенко переломным, по крайней мере, чисто с математической точки зрения - популярному рок-музыканту в октябре стукнет 50. Ахи и охи, традиционно сопровождающие звездные юбилеи подобного рода, в данном случае совершенно оправданы, ведь образ Ильи действительно не вяжется с портретом среднестатистического пятидесятилетнего мужчины.

Для всех нас он по-прежнему бунтарь, кумир, герой, секс-символ и образец стиля. И если кто-то считает, что в столь зрелом возрасте уже несолидно петь о маньяке, ждущем нас в подворотне, то Лагутенко и его коллеги по группе «Мумий Тролль» с удовольствием докажут обратное. А поможет им в этом традиционный концерт-«квартирник», на который Лагутенко и Ко пригласил Евгений Маргулис.

НТВ, «Квартирник у Маргулиса», группа «Мумий Тролль», 10 февраля, 0.30.

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