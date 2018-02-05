Скойбеда: А правильно сделали в Польше

5 Февр. 2018 2018-02-06T01:09:14+03:00

Наш колумнист - о том, что нужен и нам закон, запрещающий обвинять СССР в Холокосте

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Слушайте, люди, а правильно сделали в Польше, что приняли закон о приписывании польскому народу ответственности за нацистские преступления, совершенные Третьим Рейхом.

Давайте тоже так сделаем.

Все знают либеральный дискурс: СССР напал на Европу вместе с нацистской Германией, по договоренности с Гитлером, два диктатора хотели разделить, и т. д.

И следующий из него вывод: Сталин был такой же диктатор, как Гитлер (экзальтированный вариант: гораздо хуже Гитлера). Сталинский социализм вообще так же ужасен, как национал-социализм, буквально никаких отличий (то, что при одном строе осуществлялся геноцид, а при другом культивировался интернационализм, это же так, несущественно).

И – вывод следующего порядка: СССР – никакой не победитель в Великой Отечественной, истинные победители – союзники, то есть, Великобритания и США, а СССР оккупировал пол-Европы и установил там свой человеконенавистнический, ничуть не отличный от гитлеровского режим.

Вывод?

Исключить СССР из числа победивших. Включить его в число нападавших (развязавших войну, агрессоров). Обязать платить репарации оккупированным пострадавшим (бывшим странам соцлагеря). Ну, и по мелочи: отдать приобретенные по результатам войны территории. Так сказать, это напрашивается.

27 января 2015 года. Пикет у посольства Польши в Москве в связи с публичным высказываниями главы МИД Польши Гжегожа Схетыны, который поставил под сомнение факт об исторической роли советской армии в освобождении Освенцима. ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС

Зачем нам это все? Чтобы потом, когда все решится, хрипеть, потеряв голос от возмущения: «Вы что, сдурели? У нас людей живьем сжигали, мы жертв нацизма из газовых камер вытаскивали, а вы уравняли нас с палачами?».

Потом-то поздно будет. На празднование юбилея освобождения Освенцима нас, освободителей, уже не пригласили.

Примем закон, как в Польше: «Каждый, кто публично приписывает российскому (советскому) государству ответственность или соответственность за развязывание Третьим Рейхом Второй Мировой войны или приравнивает нацистские преступления, определенные в ст. 6 Устава Международного Военного Трибунала, иные преступления против мира и человечности, военные преступления и деятельность советского государства (правительства), наказывается штрафом или тюремным заключением на срок до трех лет».

Конечно, закон не будет иметь силы за пределами нашей страны: на чужой роток не накинешь платок, и мы не запретим Голливуду тачать поделки о том, что это бравые американские парни освободили Берлин, и не заткнем условного Адагамова, сидящего в Италии или в Праге и пишущего: «Черные воронки, тирания, Сталин и Гитлер – близнецы-братья, лучше бы сдались, сейчас бы пили баварское».

И Интерпол не будет ловить таких проштрафившихся: эта организация с политикой не связывается. И все это будет история исключительно внутренняя.

Ну, так она и в Польше будет внутренняя!

Всякий, кто скажет: «Нет, поляки резво участвовали в Холокосте, резали евреев наперегонки с гитлеровцами, я даже фильм на этот счет в кино смотрел», - просто не будет ездить в Польшу, ибо чревато.

Всякий, кто кушать не может, хочет уравнять сталинский и гитлеровский режим, просто выедет из РФ жить в симпатичную европейскую страну. А у тех, кто останется, будет нечто, объединяющее, и это нечто называется – идеология.

Куда и как может двигаться общество, если подавляющая часть народа (по опросам – что-то 80 процентов), считает Сталина великим, «взявшим Россию с сохой – оставившим в ракетой», и крайне болезненно воспринимает попытки принизить роль главнокомандующего в Победе, а меньшинство (либеральная интеллигенция) – преступником, который лично съел 20 миллионов, лично построил ГУЛАГ и лично учил Берию, как бить людей, чтобы превратить их в «кусок мычащего мяса» (если что, цитата из Войновича).

Надо сказать: «Нет. Несмотря на репрессии и перегибы, которых никто не отрицает, Сталин никак не равен Гитлеру, сталинизм самой своей сутью отличается от национал-социализма, а война выиграна не вопреки руководству (плохому ли, хорошему ли), а в результате. Просто потому что выиграна».

Так будет верно политически.

Только озвучивая факт про репрессии, нужно, конечно, трезво сказать, что история про «ужас-ужас-черные воронки» раздута, а по факту были и враги советской власти, и партийные заговоры, и просто негодяи, которых сажали за дело, правильно сажали. Вспомним блогера Дениса Карагодина, который выставил деда невинно репрессированным, а дед оказался махровым борцом с советской властью, принимал участие в антисоветских восстаниях и на самом деле сотрудничал с японской разведкой.

В общем, деда выставил репрессированным, а себя – лгуном.

«Думал, мою прабабушку посадили «ни за что», - пишет френд в соцсети, - пошел в архив, прочитал дело: оказалось, за убийство оперуполномоченного при исполнении, при раскулачивании. Получила два года. У знакомого репрессировали деда «за немецкую фамилию» в осажденном Ленинграде - оказалось, за хранение оружия и антисоветскую агитацию: на допросе пофамильно называл офицеров немецких частей и т. д…».

В 2015 году на территории мемориального комплекса "Аушвитц" (Освенцим) прошли мероприятия по случаю 70-й годовщины освобождения лагеря.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нужно учитывать и то, что многих - большинство народа - репрессии просто не коснулись. И не сидели. И не охраняли. И они не хотят, чтобы вся история страны сводилась к «истории репрессий», да еще и перевранной.

Я с удивлением прочитала у того же рукопожатного Войновича «версию», что «депортация евреев» в Советском Союзе была намечена Сталиным «на 5 марта 1953 года», цель – начать Третью Мировую войну, чтобы не уходить из жизни в одиночку, а увести с собой как можно больше людей.

Так это же – обвинение в Холокосте. В приготовлении к Холокосту. И внедрение этой клеветы в общественное мнение.

Поняли теперь, что роднит нас с поляками?

Конечно, автор этих строк не идеалист, и видит, что идеология движется совсем в другую сторону. На параде в Волгограде со знамени стерты серп и молот. В канун юбилея Великой русской Революции с помпой открывается памятник жертвам репрессий, но не чекистам, которые остановили послереволюционный хаос. Причина – рулит меньшинство (та самая либеральная интеллигенция).

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