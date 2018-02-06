2018-02-06T03:08:13+03:00
Телевизор

Вышел трейлер долгожданного продолжения сериала "Мир Дикого Запада"

Второй сезон выйдет 22 апреля 2018 года на НВО [трейлер]
Владимир КИРИЛЛОВ
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Второй сезон начнется с бунтаВторой сезон начнется с бунтаФото: кадр из фильма
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Поклонники ждали второй сезон очень долго, с осени 2016-го, когда закончилась первая глава, после которой осталось много вопросов.

И вот в США во время финального матча американской Национальной футбольной лиги телеканал HBO ("Игра престолов", "Клан Сопрано", "Подпольная империя", "Рим" и другое) представил зрителям трейлер продолжения научно-фантастического сериала режиссера Джонатана Нолана.

Создатель тематического парка аттракционов Форд мертв, роботы взбесились, Человек в черном то ли убит, то ли смертельно ранен - что же ждет парк развлечений дальше?

Судя по трейлеру, Человек в черном жив Фото: кадр из фильма

Судя по трейлеру, Человек в черном живФото: кадр из фильма

Ожидается, что во втором сезоне будет рассказана история возникновения парка развлечений. Кроме того, должна быть расширена география - будут показаны другие тематические парки. Год назад это подтвердили создатели сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой.

Они обмолвились в одном из интервью, что, возможно, главными персонажами-андроидами станут средневековые ниндзя, отряд которых можно было наблюдать в последней серии первого сезона.

Откуда здесь взяться ниндзя? Фото: кадр из фильма

Откуда здесь взяться ниндзя?Фото: кадр из фильма

Однако, в трейлере никаких обещанных ниндзя показано не было. Только быки и индейцы. А начнется сезон вроде с того же момента, на котором остановился - с бунта андроидов.

Что ж, будем надеяться, что Нолан не раскрыл главные козыри, как не раскроет их до самой концовки, но последних серий.

"Мир дикого запада" второй сезон.трейлер

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