2018-02-06T16:19:43+03:00
Туризм

Как сделать отпуск вдвое длиннее за счет праздничных выходных

Если грамотно спланировать свой график, отдыхать и путешествовать можно намного больше, чем коллеги
Юлия СМИРНОВА
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Если грамотно спланировать свой график, то на путешествия можно выкроить чуть ли не вдвое больше времени.Если грамотно спланировать свой график, то на путешествия можно выкроить чуть ли не вдвое больше времени.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Официально у большинства из нас четыре недели отпуска в году. Но есть еще длинные праздничные выходные. Если грамотно спланировать свой график, то на путешествия (любые, хотя бы на дачу) реально выкроить чуть ли не вдвое больше времени, чем у коллег. Вот советы от специалистов поисковика momondo:

! В марте по случае Международного женского дня в 2018 году 4 выходных дня подряд: с четверга, 8 марта, до воскресенья, 11 марта. Берем три дня отпуска (понедельник, вторник и среду, 5 – 6 марта). Вуаля! У вас целых девять дней свободны – с субботы, 3 марта, до воскресенья, 11 марта.

! Майские праздники в этом году вроде бы не очень удобные, посреди недели: нерабочими будут вторник-среда, 1 и 2 мая, а также среда 9 мая. Но и тут 6 дней, на которые вы напишете заявление в отделе кадров, превращаются в 13 дней отдыха: с 1 по 13 мая (отпуск берем на 3-4 мая, 7-8 мая и 10-11 мая).

! Июнь, на День России три выходных подряд: с воскресенья, 10 июня, до вторника, 12 июня.

Еще три дня берем в счет отпуска (среда – пятница, 13 – 15 июня) – получаем каникулы длиной 9 дней (с 9 по 17 июня).

Если воспользоваться всеми советами, потратите 13 дней официального отпуска, а отдыхать будете 31 день, целый месяц. В общем, время на путешествия есть – были б деньги!

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