Как сделать отпуск вдвое длиннее за счет праздничных выходных

6 Февр. 2018 2018-02-06T16:19:43+03:00

Если грамотно спланировать свой график, то на путешествия можно выкроить чуть ли не вдвое больше времени. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если грамотно спланировать свой график, отдыхать и путешествовать можно намного больше, чем коллеги

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Официально у большинства из нас четыре недели отпуска в году. Но есть еще длинные праздничные выходные. Если грамотно спланировать свой график, то на путешествия (любые, хотя бы на дачу) реально выкроить чуть ли не вдвое больше времени, чем у коллег. Вот советы от специалистов поисковика momondo:

! В марте по случае Международного женского дня в 2018 году 4 выходных дня подряд: с четверга, 8 марта, до воскресенья, 11 марта. Берем три дня отпуска (понедельник, вторник и среду, 5 – 6 марта). Вуаля! У вас целых девять дней свободны – с субботы, 3 марта, до воскресенья, 11 марта.

! Майские праздники в этом году вроде бы не очень удобные, посреди недели: нерабочими будут вторник-среда, 1 и 2 мая, а также среда 9 мая. Но и тут 6 дней, на которые вы напишете заявление в отделе кадров, превращаются в 13 дней отдыха: с 1 по 13 мая (отпуск берем на 3-4 мая, 7-8 мая и 10-11 мая).

! Июнь, на День России три выходных подряд: с воскресенья, 10 июня, до вторника, 12 июня.

Еще три дня берем в счет отпуска (среда – пятница, 13 – 15 июня) – получаем каникулы длиной 9 дней (с 9 по 17 июня).

Если воспользоваться всеми советами, потратите 13 дней официального отпуска, а отдыхать будете 31 день, целый месяц. В общем, время на путешествия есть – были б деньги!