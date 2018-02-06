7 советов от ученых, как изменить квартиру, чтобы сбросить лишние кило

6 Февр. 2018 2018-02-06T17:23:51+03:00

Исследователи Калифорнийского университета (США) провели исследование о том, как влияет на наш вес окружающий нас интерьер. И сделали весьма любопытные выводы

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Мы попросили прокомментировать исследования ученых нашего эксперта, врача-диетолога Людмилу Денисенко.

1. Откройте занавески и впустите свет

Темные помещения способствуют обжорству, такой вывод сделали ученые из Калифорнийского университета. Причина исключительно психологическая: в темноте мы расслабляемся и перестаем стесняться - поэтому лишние кусочки сами просятся к нам в рот! К тому же при постоянной нехватке света снижается выработка организмом витамина D. А его снижение, в свою очередь, повышает уровень гормона голода - грелина. Получается, что темнота - друг обжорства, при нехватке света мы едим больше и выбираем еду покалорийнее. Даже если в комнате нет больших окон, добавьте освещения с помощью напольных ламп и светильников.

- Синтез витамина Д в коже происходит не под действием света вообще, а лишь при наличии УФ-лучей, которые, увы, не пропускают оконные стекла, - говорит врач-диетолог Людмила Денисенко. - Кроме того, витамин Д, синтезируемый в коже, находится в неактивной форме, чтобы его перевести в активную, нужна масса других реакций, в которых решающую роль играет солнечный свет. Что касается искусственного света, то есть другое исследование, в котором говорится, что это, наоборот, дополнительный фактор риска ожирения. Ведь включая яркий свет по вечерам, мы обманываем организм, «подсовывая» ему длинный-длинный световой день. А, значит, он будет думать, что впереди еще много часов и нужна энергия. Соответственно, требовать еды больше и больше. Между тем, сидение вечерам перед яркими мониторами телевизоров способствует замедлению метаболизма. Отсюда и лишний вес, когда вся еда идет прямиком в жир. Так что если днем яркий свет, действительно, необходим, то вечером я бы рекомендовала ужинать в полутьме. Заметьте, во всех хороших ресторанах полумрак - признак хорошего тона.

2. Повесьте на кухне часы или радио

Те, кто ест с чувством, с расстановкой, набирают за каждый прием пищи на 70 ккал меньше, чем тем, кто запихивает в себя ужин на бегу. Зачастую мы и не подозреваем, как быстро едим! Чтобы контролировать процесс - засекайте время на кухонных часах. Помните: ужин должен длиться минимум 20-30 минут! А после еды не торопитесь - посидите пару минут и отдохните. Расслабляющая музыка снимет стресс и раздражение, сделав ужин более приятным.

- Согласна! Чем медленнее ешь, тем вероятнее, что сигнал о том, что уже не голоден, быстрее дойдет до центра насыщения в мозге и вы не успеете переесть - и желудку легче, и на боках ничего лишнего. Эта полезная привычка должна стать частью натуры. Если часы в этом помогут, начните с них!

3. Поменяйте тарелки!

Большие миски и тарелки зачастую становятся причиной лишнего веса. Очевидно, что на большое блюдо и положить хочется побольше. Большой ложкой и черпается больше... Так что при случае прикупите изящные столовые предметы, к примеру, в китайском или японском стиле, а большие блюда доставайте только по праздникам. Такой простой трюк с посудой точно удастся!

- И снова соглашусь. Визуальный обман работает. Правда, некоторым не мешает подойти с маленькой тарелкой за порцией, а то и двумя-тремя добавки... Но эти проблемы стоит решать уже с психологом. Еще рекомендую поменять широкие чайные чашки на длинные и узкие - объем в них меньше, а визуально они выглядят больше. А огромные семейный блюда, ласково именуемые «тазиками», задвинуть подальше, до больших праздников: как показал эксперимент, если люди берут себе порцию из большого блюда, они автоматом кладут много. Ведь сколько бы не было в твоей тарелке, в «тазике» все равно останется еще гора.

4. Правильно располагайте еду в холодильнике

Вероятность того, что вы выберете что-нибудь полезное на ужин, возрастает в три раза, если это полезное находится в поле вашего зрения. Поместите фрукты, овощи, творог, йогурт и другие полезные некалорийные продукты на полки в холодильнике на уровне ваших глаз. Шоколадки и чипсы лучше засунуть подальше в шкафчики, убрав с глаз долой. Психологи говорят, что если мы не видим «вредных» вещей, то нам о них проще забыть. Тарелку с печеньями тоже лучше убрать со стола - меньше будет соблазна сунуть в рот печенюшку-другую между делом.

Первое что вы должны видеть, открыв дверку холодильника - фрукты, овощи, творог, йогурт и другие полезные некалорийные продукты.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Я еще рекомендую упаковывать продукты поплотнее, в несколько слоев пленки, в шуршащие пакеты, фольгу. И не только из соображений безопасности. Так будет меньше соблазна перекусить, ведь для этого придется все разматывать. А если дело поздним вечером, когда просыпается «ночной обжора», то шуршание фольги в тишине дома отрезвит и заставит задуматься - правильно ли вы делаете?

5. Покрасьте стены в «тонкий» цвет

Не случайно стены фаст-фудах часто малюют в ярко-желтые и оранжевые, светло-коричневые тона - по мнению психологов и диетологов, эти цвета возбуждают аппетит. Теплые цвета делают еду более аппетитной, а вот, например, голубой, сиреневый, розовый цвета унимают голод. Будете перекрашивать кухню - выбирайте холодные тона.

- Единственным исключением среди ярких цветов стал красный. Этот агрессивный цвет выступает для нашего подсознания в роли стоп-сигнала. В свое время ученые выяснили, что люди, которым приносили еду на разноцветных тарелках, меньше всего ели из красных. Так что красный цвет посуды помогает похудеть.

6. Перевесьте зеркала!

Психологи выяснили: люди, которые делают зарядку перед зеркалом, быстрее чувствуют себя уставшими и довольными, мол, вот как я вымотался. Поэтому и занимаются меньше - думают, что уже достаточно. Уберите зеркала из тех комнат, где вы занимаетесь спортом, чтобы не поддаваться желанию побыстрее завершить тренировку!

- Не согласна. В спортзале зеркала помогают контролировать правильность выполнения упражнения, положения тела. Дома они призваны к тому же. Недаром, когда оборудуют тренажерный зал в доме, обязательно одну из стен оформляют зеркалом. Что касается зеркала в кухне или столовой, есть противоречивые сведения. Психологи говорят, что еда перед зеркалом делает ее вкуснее, а народные приметы уверяют, что если есть перед зеркалом, то «съешь» свою удачу или память.

В спортзале зеркала помогают контролировать правильность выполнения упражнения. Да и самолюбование никто не отменял.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

7. Создайте особый аромат

Определенные ароматы помогают сбрасывать вес! Жасмин вызывает приток адреналина и повышает желание к активным действиям: подвигаться, потанцевать, позаниматься спортом. Лаванда улучшает сон, а ведь бессонница способствует ожирению (это связано с нарушением выработки гормона сна мелатонина). А свечи с ароматом зеленого яблока или мяты снижают аппетит. Одно исследование показало, что люди, которые вдыхали запах мяты каждые два часа, съедали на 2700 калорий в неделю меньше!

- По многочисленным исследованиям, основные ароматы для стимулирования аппетита - это сладкий апельсин или мандарин. Несмотря на то, что цитрусовые стимулируют аппетит, они еще способны ускорить обмен веществ, особенно преуспели в этом ароматы грейпфрута и лайма. А снизить вес помогут «сытные» ароматы ванили, корицы и сладкий запах розы.