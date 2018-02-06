2018-02-07T00:45:37+03:00
Общество

Юнус-Бек Евкуров: Майор Роман Филипов отомстил бандитам в Сирии и за дагестанца Магомеда Нурбагандова, и за 400 наших ингушских милиционеров

Глава республики, генерал-майор, Герой России - в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Глава Ингушетии Юнус-Бек ЕвкуровГлава Ингушетии Юнус-Бек ЕвкуровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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3 февраля в сирийской провинции Идлиб, при выполнении задания по патрулированию, группой террористов был сбит российский штурмовик Су-25. Летчик - майор Роман Филипов катапультировался и приземлился, но затем вынужден был принять бой. Чтобы не попасть в плен, майор подорвал себя гранатой. Перед этим он крикнул: «Это вам за пацанов!»

В эфире Радио «Комсомольская правда» мы обсуждали эту тему с боевым генералом Юнус-Беком Евкуровым...

Юнус-Бек Евкуров - о Подвиге и Славе

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- Товарищ генерал! Я понимаю - наш вопрос, который мы сегодня задаем, наверняка покажется вам неуместным, даже странным. И все же - как, на ваш взгляд, должен поступить воин в окружении врагов?

- Свой героический подвиг наш летчик Филипов совершил именно в те дни, когда вся наша страна отмечала 75-летие Победы в Сталинградской битве. Я вспомнил об этом не только, как говорится, - к слову. Связь героических времен, связь людей героических - она существует, она неразрывна. Да, это громкие слова. Но они очень верные. И точные.

А теперь попытаюсь ответить на ваш вопрос...

Предугадать - кто и как себя поведет в такой ситуации, в которой оказался майор Филипов - очень сложно. С одной стороны... А с другой - вот когда человек в последние секунды жизни не думает о том, чтобы как-то спастись, сдаться в плен, а идет совершенно сознательно на смерть, положив свою жизнь ради мирной жизни других людей, - это и есть настоящий подвиг.

И наш российский летчик майор Филипов такой подвиг совершил. И Роман еще раз доказал - люди, которые готовы пожертвовать жизнью ради страны, ради мира, - они в России были и есть. И это именно то поколение, которое воспитывалось, в том числе, на подвигах и примерах наших ветеранов Великой Отечественной войны.

- Сейчас многие комментируют последние слова Романа Филипова: «Это вам за наших пацанов!» Вы - как командир вот тех самых пацанов, которых вели в бой... Как думаете, кого имел в виду наш российский парень, произнося эти слова в свои последние минуты?

- Он имел в виду, наверное, всех тех, кто погиб, сохранив верность Родине, верность присяге.

Пацанами (мы их так зовем, потому что - по-свойски) были все, кто погиб и у нас в стране от рук этих злодеев - террористов, или от их идеологии... Майор Филипов отомстил и за тех более чем 400 сотрудников милиции и полиции, которые пали смертью храбрых в нашей республике в борьбе с бандитами. Возможно, Роман имел ввиду и того полицейского из Дагестана, Магомеда Нурбагандова, который сказал: «Работайте, братья». (Напомню - перед тем, как убить Магомеда, члены подпольного бандформирования, узнав, что он - сотрудник полиции, принуждали его призвать своих коллег уйти с работы, но он, наоборот, сказал, чтобы они продолжили свою работу.) И многих других...

В этом списке - и те ребята, которые погибли непосредственно в Сирии. Я уверен, что этот летчик знал их всех поименно. Поэтому вот эти слова его такие и были.

Но неважно, какие слова были у человека. Важен сам поступок. То, как человек ушел из жизни. Достойно. У него было много вариантов, в том числе, - да, может быть, сдаться... Может быть, уехать потом - куда подальше.

Но он это не выбрал, он выбрал самый верный и правильный путь для солдата, для защитника Отечества, для страны.

- Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу уже представил Романа Филипова к званию Героя России. Скажите, как должна быть увековечена память таких ребят, таких Героев, кроме как - вручения их родным высоких наград?

- И подвиги, и те, кто их совершил, и те, кто ушел, кто погиб за Родину, - они живут до тех пор, пока мы их помним. А память, - ее можно, скажем так, - нести и беречь на словах только. И это тоже важно. Но очень знаменательно, если именами Героев называют улицы, школы, училища - в том числе военные, а еще - стадионы, спортивные турниры, конкурсы молодых талантов и мастеров искусств.

Вот и об этом мы никогда не должны забывать. И - не только ради памяти Героев. Это - и ради подрастающего поколения.

- Спасибо вам, товарищ генерал.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Тело героически погибшего летчика Романа Филипова привезли на Родину

Найти и похоронить героя со всеми воинскими почестями для Минобороны было делом чести. Сразу после гибели майора Романа Филипова оборонное ведомство обратилось к турецким коллегам. В 2015 году, когда в небе над Сирией был сбит Су-24 Олега Пешкова, именно Анкара выступала посредником в переговорах с боевиками о возвращении тела нашего летчика (подробности)

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