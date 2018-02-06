2018-02-07T01:05:26+03:00
Общество

Кто угрожает семье Андрея Караулова?

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» известный телеведущий Андрей Караулов расскажет, откуда берутся в Интернете письма от его имени на имя главы МВД России [видеотрансляция с 20.00. мск]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Журналист Андрей КарауловЖурналист Андрей КарауловФото: Борис КУДРЯВОВ
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Автор телепередачи "Момент Истины" Андрей Караулов утверждает, что его семья последние полгода является мишенью для информационных атак. Во вторник, 6 февраля, он расскажет об этом в эфире Радио «Комсомольская правда».

Смотрите прямую видеотрансляцию из студии с 20:000 (мск), на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве , на нашем сайте www.FM.KP.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете звонить в прямой эфир Андрею Караулову по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России ) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Кто угрожает семье Андрея Караулова?.В прямом эфире Радио Комсомольская правда известный телеведущий Андрей Караулов расскажет, откуда берутся в Интернете письма от его имени на имя главы МВД России [видеотрансляция с 20.00. мск]

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