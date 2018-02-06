В СНГ появился свой "Интерпол"

6 Февр. 2018 2018-02-06T19:38:24+03:00

Штаб КБОП будет находится в России, и координировать работу силовиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бюро КБОП будет находится в России, и координировать работу силовиков по поимке террористов, наркодилеров и других преступников

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Сегодня в МВД России состоялась церемония подписания соглашения между Россией и Содружеством Независимых Государств (СНГ) об условиях пребывания на территории России Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ.

Подписание Соглашения от имени правительства нашей страны было поручено министру МВД России генералу полиции России Владимиру Колокольцеву. Главы государств СНГ, со своей стороны уполномочили подписать соглашение председателя Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ министра МВД Таджикистана Рамазона Рахимзода.

"Международный договор закрепляет правовой статус нахождения Бюро на территории России и способствует созданию надлежащих условий для его деятельности", - сообщили в МВД России.

В ведомстве отметили, что Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств (БКБОП)– участников СНГ позволит обеспечить взаимодействие министерств внутренних дел и госорганов государств – участников СНГ в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и иными опасными видами преступлений.