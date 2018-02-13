2018-02-13T16:40:47+03:00
Спорт

Олимпиец Семен Денщиков: «Наша свадьба с Ольгой будет безалкогольной - Игры в разгаре!»

Российские спортсмены Семен Денщиков и Ольга Потылицына поженятся прямо во время спортивных сборов перед отлетом на Олимпиаду-2018
Евгений КУЛЬКОВ
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Российские спортсмены Семен Денщиков и Ольга Потылицына поженятся во время Олимпиады. ФОТО ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев + Сергей КрасноуховРоссийские спортсмены Семен Денщиков и Ольга Потылицына поженятся во время Олимпиады. ФОТО ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев + Сергей Красноухов
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Одной супружеской парой в сборной России станет больше. В среду, 14 февраля, в день святого Валентина состоится регистрация брака фристайлиста Семена Денщикова и скелетонистки Ольги Потылицыной. Свадьбу сыграют прямо во время спортивных сборов в Южно-Сахалинске! А потом Семен отправится на Олимпиаду, а Ольга останется его ждать в России - в Пхенчхан-2018 МОК ее не пустил.

- Семен, как давно вы познакомились со своей избранницей?

- Год назад, в Москве. Я прилетел со сбора, она тоже. Мы до этого были заочно знакомы, но как-то начали потихоньку общаться в соцсетях и договорились встретиться, пообщаться, познакомиться. И в Москве, она со сборов прилетела, мы встретились.

- И вот свадьба. Вы заранее планировали, что на Сахалине?

- Нет, конечно. Это спонтанное решение мы приняли такое до Олимпиады – жениться. Потому что потом времени не будет, а мы уже готовы. Предложение я сделал где-то месяц назад. Но мы не обговаривали дату, мы думали, мы на Бали летим в конце сезона, думали, там все это провернуть. Но вот… 14 февраля – как-то мы на этой ноте психанули и решили здесь сделать.

- В олимпийской среде подобные пары, как ваша, распространенное явление?

- Ну, прям таких, как наша, я сомневаюсь, чтобы два спортсмена и два олимпийца... Нас таких немного, но встречаются - Заварзина Алена с Виком Уайлдом, например. Но они оба сноубордисты. А такого, чтобы вот фристайл и скелетон? Я такого не слышал еще.

- Сейчас вы на Сахалине готовитесь к Олимпиаде. Как вам здесь?

- Очень нравится. Трасса у нас есть, нам построили дублер олимпийский. Залы нам предоставили тренировочные, куча велосипедов, тренажеров... Отель один из лучших на Сахалине. Не только я, вся команда довольна. И, главное, что часовой пояс тот же, что и Олимпиада, мы спокойно акклиматизируемся. И уже готовы бомбить.

- Вы на Олимпиаду едете, а Ольга?

- Она из тех спортсменок, кого отстранили, попала в тот список, и ее не допустили на Олимпиаду. Ольга в Женеву летала на суд, мы надеялись до последнего, апелляцию они подали, и ничего... Их все равно не пустили, но восстановили все регалии, которые были до этого.

- Теперь вам придется за двоих отдуваться?

- Да. Так и есть.

- Я считаю, это прекрасно. Свадьба с гостями – это уже будет на Бали? После Олимпиады?

- Нет, тут будем отмечать. Командой. После регистрации поедем в кафе. Немножко пообщаемся, покричим «горько». Свадьбу нормально не отпразднуешь, Олимпиада, сезон в полном разгаре. Ни алкоголя, ничего подобного. А все остальное будет после сезона, когда можно будет отдохнуть и расслабиться спокойно. И там основное действие будет. И близкие. А тут только сестра ко мне прилетела. Наши родители дома. Все как-то спонтанно решилось. Но будет, что детям рассказать!

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