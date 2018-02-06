Фантастическая человечность

6 Февр. 2018 2018-02-06T08:53:22+03:00

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«АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ»

«АСТ», 2017

В сборник вошли романы: «Попытка к бегству», «Хищные вещи века», «Гадкие лебеди» и «За миллиард лет до конца света». Все они изданы уже не единожды в разном оформлении, по отдельности и в сборниках разной комплектации. Вот только для каждого нового поколения, романы Стругацких – это ошеломляющее открытие. Все они в большей степени о человеке, а не о космосе. Морально-этические аспекты технического прогресса и роль человека в мироздании без религиозных доктрин, еще в ХХ веке вошли в разряд «вечных» тем в научной фантастике. Вечность и бесконечность – это понятия одного порядка и потребность в размышлениях на заявленные темы никогда не будет утолена в полной мере, пока наша цивилизация еще хоть что-то созидает. В книгах братьев Стругацких философская глубина всегда сосуществовала с уютной человечностью, легкой грустинкой и чувством юмора. Под обложками их произведений нет футурологических лозунгов и деклараций. Есть человек, есть космос, есть космос человека и есть стремление человека понять космос внутри и во вне себя. Может ли это быть актуально для поколений, «непомнящих» мир без интернета и гаджетов? Конечно. Условно «продвинутая» часть человечества в Европе и в Америке породила на свет рациональные поколения, далекие от романтических идей об освоении космического пространства и дружбы с инопланетными мирами. Слишком уж много в нынешнем воздухе пост-апокалиптических идей, а значит космос - это ресурсы, это место спасения, это территория, которую эти поколения уже считают своей. До времени, когда космос будут «бороздить» корабли Илона Маска, а на Марсе не будет виз – осталось совсем немного. Кто же последит за учеными, лишенным романтики и даже идеологии? Кроме Стругацких, Брэдбери, Азимова и Лема имен не так много. По сути, Аркадий и Борис Стругацкие являются нашей советской и российской частью интербригады, которая воюет за человечество в космосе, против агрессии бездушных и рациональных андроидов с планеты Земля. Прививка человечности внутри эпидемии технического прогресса и нано технологий. Перечитайте, если читали. Прочтите, если еще не читали. Прививки лучше делать вовремя.