2018-02-06T12:32:58+03:00
Политика

Путин зарегистрирован кандидатом в президенты с рекордом

Всего 0,39% брака в подписях оценили как небывалый случай
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Всего штаб Путина доставил в ЦИК 315 тысяч собранных подписейВсего штаб Путина доставил в ЦИК 315 тысяч собранных подписейФото: REUTERS
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Центризбирком во вторник зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Члены ЦИК единогласно проголосовали за его регистрацию. Глава юридической службы избирательного штаба Путина, его доверенное лицо Сергей Кабышев уже во вторник обещал передать ему удостоверение кандидата на выборах главы государства.

Накануне зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что в результате проверки подписных листов Путина недействительными были признаны только 0,39%. И это рекордно низкое количество брака. Всего штаб Путина доставил в ЦИК 315 тысяч собранных подписей, из них для выборочной проверки взяли 60 тысяч. Всего же по закону необходимо, чтобы число недействительных подписей не превышало 5%.

Уже зарегистрированным кандидатам от парламентских партий - Павлу Грудинину от КПРФ и Владимиру Жириновскому от ЛДПР по закону не нужно было собирать подписи в свою поддержку. Остальные пять кандидатов в 5-процентный норматив уложились.

- Это беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИКа, все прошли проверку, - заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

В среду ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации еще трех кандидатов в президенты: Григория Явлинского ("Яблоко"), Бориса Титова ("Партия роста") и Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"). Их подписные листы Центризбирком уже проверил, количество брака не превысило 5%. А в четверг в программе заседания ЦИК - регистрация кандидатами Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") и Максима Сурайкина ("Коммунисты России").

- По итогам поверки были отбракованы 1,33% подписей Собчак и 3,72 % Сурайкина, - сообщила журналистам Памфилова.

Изначально баллотироваться в президенты пожелали 70 претендентов от 24 партий и 46 самовыдвиженцев. Затем необходимые мероприятия по выдвижению смогли провести 22 кандидата от политических партий и 15 самовыдвиженцев. Лишь 36 кандидатов представили в ЦИК документы для выдвижения, а к сбору подписей были допущены только 16 человек. Теперь на финишной прямой и от них осталась лишь половина.

КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ

Кандидат Процент брака

1. Сергей Бабурин 3,18%

2. Павел Грудинин без подписей

3. Владимир Жириновский без подписей

4. Владимир Путин 0,39%

5. Ксения Собчак 1,33%

6. Максим Сурайкин 3,72 %

7. Борис Титов 4,35%

8. Григорий Явлинский 1,07%

КСТАТИ

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